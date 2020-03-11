封城後的米蘭畫面曝光！中國留學生：跟想像的不一樣「戴口罩會怕」

▲中國留學生曝米蘭封城後情況。（圖／翻攝自央視新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在義大利迅速傳播，累計確診人數達到10149例，全國封鎖直到4月3日。在義大利米蘭理工大學（Politecnico di Milano）就讀的中國留學生李昊晨錄製影片表示，3月8日是米蘭封城第一天，他到市中心的繁華商業區走了一遭，發現街上還是有很多人，且戴口罩的義大利人非常少。

綜合陸媒報導，李昊晨說，「我現在在利馬（Lima）這條街上，就是米蘭最大的一條商業街，在街上還是有很多人，戴口罩的人雖然有，但是很少，有戴的基本上也是一些中國人或是中東人，義大利戴的人很非常少，跟想像的不一樣。」

李昊晨接著到一家自己最喜歡的「GROM」冰淇淋店，發現那家店還是有在營業，很多人在排隊購買冰淇淋，「天阿！我一點都看不出來有點封城的跡象，還是跟平時一模一樣」。

李昊晨還提到，「街上幾乎沒有人戴口罩，我戴這種醫用的口罩都會有點小害怕，因為路上的人會用打量的眼神看我。」

義大利公布最新疫情數據，過去24小時新增977例新冠肺炎確診，累計確診人數達10149，確診人數突破1萬人。另外，義大利新增死亡病例168例，累計死亡631例。



