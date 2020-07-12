米蘭時尚髮型員工百人齊跳飢餓舞　連續11年響應飢餓三十人道救援

▲台南在地愛心企業米蘭時尚髮型，透過舉辦全體員工飢餓體驗活動，及在旗下24家分店內設置愛的角落，邀請顧客與民眾捐款，一同響應台灣世界展望會第31飢餓三十人道救援行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南在地愛心企業米蘭時尚髮型長期關心國內弱勢孩童需求，將在7月14日至8月15日期間，透過舉辦全體員工飢餓體驗活動，及在旗下24家分店內設置愛的角落，邀請顧客與民眾捐款，一同關懷國內特殊景況家庭，捐款響應台灣世界展望會第31飢餓三十人道救援行動。

米蘭時尚髮型自2009年起迄今，已連續11年響應飢餓三十，12日更在許漢宗總裁帶領下，超過百名員工齊聚台南路東里活動中心，宣誓挑戰飢餓體驗、一同歡跳飢餓Dancing，揭開行動序幕。

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「我願全程參與台灣世界展望會『飢餓三十飢餓體驗活動』，12小時不進食固體食物，以『人飢己飢』、『體驗飢餓，救援飢餓』的精神響應第31屆飢餓三十人道救援行動……」，今日誓師活動在許漢宗總裁帶領下，現場超過百位米蘭時尚髮型員工一同宣誓挑戰飢餓，並在誓師儀式後，百人同時齊跳「我的飢餓Dancing」。

許漢宗總裁表示，每年響應台灣世界展望會飢餓三十行動，已經是米蘭時尚髮型的傳統，透過曾參與的資深同仁傳承分享心得，更有許多新進夥伴主動詢問，期待能夠一起參與。今年米蘭時尚髮型持續舉辦員工飢餓體驗活動，並結合公司24周年慶公益活動，於全台24間分店設置愛的角落，除飢餓三十相關議題分享外，更透過愛的麵包捐款箱，邀請來店顧客一同付出愛心。

米蘭時尚髮型全台24間分店向防疫期間辛勞付出的醫護人員致敬，自7月14日至8月29日凡憑證預約可免費享有「魔幻米蘭方案」洗髮、脈衝SPA及造型的服務，預約電話：0800-601-490。

台灣世界展望會南區辦事處林惠君主任說，在台灣城市鄉鎮的各個角落，許多經濟弱勢的脆弱家庭，因為家中遭逢疾病、意外、失業等突如其來的變故，沉重的開銷讓生活更加雪上加霜、陷入急需幫助的生命低谷，身處其中的兒少，也可能面臨學業中斷、缺乏穩定三餐等危機。特殊景況家庭經歷了急難、意外等突發事件衝擊，讓青少年期的孩子可能得提早面對家中的困境而放棄自己原本的理想和教育權利；而更幼小的孩子將可能因家庭功能失衡或主要照顧者失功能，導致學習、成長、健康的權利受損。

林惠君主任接著說，台灣世界展望會人道救援行動不只關懷國外脆弱兒童，同時也長期透過經濟支持，以及社工定期訪視關懷，陪伴遭逢意外變故的特殊景況家庭，度過生活中最艱辛的時刻。

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