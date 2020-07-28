紫南宮旁花100元帶回財運！大安「彩盈寶」接連神巧合　店內彌勒佛來歷曝光

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

威力彩終結47連槓，累積31.2億元的頭獎終於送出，由2注幸運兒平分，扣稅後實得金額高達12.5億元。此次開出頭獎的台北市大安區「彩盈寶彩券商行」倪姓老闆娘透露，近日店裡飛來蝴蝶、蝙蝠等吉兆，沒想到真的開出頭獎。老闆娘女兒在採訪時更說出驚人巧合，上週六（25日）才剛與妹妹到南投紫南宮還願，還在一旁的「大運發商行」買了張彩券，沒想到帶回好運，昨晚2家彩券行雙雙開出頭獎。

▲台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出頭獎，老闆娘女兒相當興奮。（圖／記者黃彥傑攝）

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倪姓老闆娘受訪時表示，開獎前幾天店裡就不時飛來蝴蝶，前幾日店前騎樓還飛來蝙蝠休憩，在民俗觀念中，懸空倒掛的蝙蝠代表「福到」，當時心裡就隱隱有預感「要開出頭獎了」，沒想到預感成真，昨晚店裡果真開出頭獎得主。

▲店裡開出頭獎後，今早來客量更勝以往，客人前來沾沾喜氣，紛紛向店家道賀。（圖／記者黃彥傑攝）

倪姓老闆娘的女兒說，昨天知道店裡開出頭獎後，雖然不是自己中獎，但感覺還是超興奮，「我也祝福中獎人，可以運用這筆錢解決身邊的難題，人生獲得改變、突破！」在店裡開出頭獎、終結威力彩47連槓後，在地經營20年的「彩盈寶彩券商行」今早人潮更勝，來客量比以往多很多，店家笑得合不攏嘴，「客人來都跟我們說恭喜、沾沾喜氣！」

更巧合的是，老闆娘的大女兒向《ETtoday新聞雲》記者表示，上週六（25日）才與妹妹陪朋友到竹山紫南宮還願，臨行前一時起意到一旁的「大運發商行」買了一張100元的威力彩彩券小試手氣，雖然沒有中獎，但沒想到竟會把財運帶回家，昨晚大安「彩盈寶彩券商行」、竹山「大運發商行」雙雙開出威力彩頭獎。

由於「彩盈寶彩券商行」商行店內還擺了彌勒佛、財神爺，不少客人也好奇詢問神尊是從哪裡請回供奉？老闆娘也笑說，是店裡的客人因為要搬家，想說彩券行很適合擺彌勒佛，因此就送了過來，一擺就是好幾年，沒想到竟會意外招來好運。

▼老闆娘大女兒表示上週六才在大運發商行買了張彩券，沒想到竟會把財運給帶回家。（圖／記者黃彥傑攝）

