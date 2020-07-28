館長捐百萬支持新北警　同框侯友宜「秒變臉」...網讚：好可愛

▲館長陳之漢捐款百萬給新北市警察局，與侯友宜市長合照露出靦腆笑容 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

館長陳之漢在新冠肺炎防疫期間捐款給新北市政府100萬元當防疫基金，也捐贈消防衣及捐款幫助兒少課後安心社區照顧，更號召館粉一起行善；28日上午館長到新北市警局以健身房名義捐贈100萬，希望能以實際行動支持警察，與市長侯友宜合照時，還露出靦腆笑容。

▼館長以健身房名義捐款百萬給新北市警察局 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，館長陳之漢在新冠肺炎疫情期間，響應新北市政府所成立的「防疫基金」捐款100萬元，館長之前也透過「新北市好日子愛心大平台」捐贈消防衣及在兒少課後安心社區照顧方案捐款，並於臉書貼出捐款訊息後引起迴響，許多民眾跟著響應捐款給大平台，館長的義舉帶動粉絲一起行善。

28日上午新北市警察局舉辦109年7月警政工作治安會報中，館長特地親自到場捐贈100萬元，表示感謝新北市政府警察局維護治安、交通工作，不眠不休的辛勞付出與努力，希望盡自己也是新北市民的一份心意，侯友宜市長頒發感謝狀，2人合照時，館長還露出難得的靦腆笑容。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼新北市侯友宜市長頒發感謝獎牌 。（圖／記者陳以昇翻攝）