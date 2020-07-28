　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

館長捐百萬支持新北警　同框侯友宜「秒變臉」...網讚：好可愛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼館長陳之漢捐款百萬給新北市警察局，與侯友宜市長合照露出靦腆笑容 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲館長陳之漢捐款百萬給新北市警察局，與侯友宜市長合照露出靦腆笑容 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

館長陳之漢在新冠肺炎防疫期間捐款給新北市政府100萬元當防疫基金，也捐贈消防衣及捐款幫助兒少課後安心社區照顧，更號召館粉一起行善；28日上午館長到新北市警局以健身房名義捐贈100萬，希望能以實際行動支持警察，與市長侯友宜合照時，還露出靦腆笑容。

▼館長以健身房名義捐款百萬給新北市警察局 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼館長陳之漢捐款百萬給新北市警察局，與侯友宜市長合照露出靦腆笑容 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，館長陳之漢在新冠肺炎疫情期間，響應新北市政府所成立的「防疫基金」捐款100萬元，館長之前也透過「新北市好日子愛心大平台」捐贈消防衣及在兒少課後安心社區照顧方案捐款，並於臉書貼出捐款訊息後引起迴響，許多民眾跟著響應捐款給大平台，館長的義舉帶動粉絲一起行善。

28日上午新北市警察局舉辦109年7月警政工作治安會報中，館長特地親自到場捐贈100萬元，表示感謝新北市政府警察局維護治安、交通工作，不眠不休的辛勞付出與努力，希望盡自己也是新北市民的一份心意，侯友宜市長頒發感謝狀，2人合照時，館長還露出難得的靦腆笑容。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼新北市侯友宜市長頒發感謝獎牌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼館長陳之漢捐款百萬給新北市警察局，與侯友宜市長合照露出靦腆笑容 。（圖／記者陳以昇翻攝）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
動滋券開獎　身分證尾數0中籤率最高！這數字最慘
沒等到求婚…女下班騎YouBike遭輾斃　駕駛肇事原因曝光
快訊／動滋券700萬人抽籤　16位數亂數幸運兒出爐！領取方式
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

7歲男童脫隊「闖捷運閘口」被制止　捷運警帶他找到迷糊師

館長捐百萬支持新北警　同框侯友宜「秒變臉」...網讚：好可愛

天天吃泡麵！逃家少女沒錢繳3萬罰單…求助賓士男卻遭硬來　爆哭破門逃走

台中婦臉色慘白癱軟樹下...10歲女狂CALL父！　巡邏警緊急協助送醫

建商老闆炒作生技股　1個月從30炒到43元…涉擾亂金融交易秩序

黑狗遭「啞鈴狠砸」亡...家畜所從祖墳挖出「開棺驗屍」！慘死原因曝光

天道盟盟主「鐵霸」親妹操盤地下期貨　每月吸金500萬！落網關鍵曝光

影／沒等到求婚！女下班騎YouBike遭輾斃　駕駛肇事原因曝光

詐領擴大國旅秋冬補助　台東14家旅宿業2萬至10萬交保

雲林翁忘情挖蛤蜊離岸1公里不知漲潮　岸巡發現拔腿奔救

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

【社畜時代】職場自保是必須 小心賤人弄死你｜EP.257

7歲男童脫隊「闖捷運閘口」被制止　捷運警帶他找到迷糊師

館長捐百萬支持新北警　同框侯友宜「秒變臉」...網讚：好可愛

天天吃泡麵！逃家少女沒錢繳3萬罰單…求助賓士男卻遭硬來　爆哭破門逃走

台中婦臉色慘白癱軟樹下...10歲女狂CALL父！　巡邏警緊急協助送醫

建商老闆炒作生技股　1個月從30炒到43元…涉擾亂金融交易秩序

黑狗遭「啞鈴狠砸」亡...家畜所從祖墳挖出「開棺驗屍」！慘死原因曝光

天道盟盟主「鐵霸」親妹操盤地下期貨　每月吸金500萬！落網關鍵曝光

影／沒等到求婚！女下班騎YouBike遭輾斃　駕駛肇事原因曝光

詐領擴大國旅秋冬補助　台東14家旅宿業2萬至10萬交保

雲林翁忘情挖蛤蜊離岸1公里不知漲潮　岸巡發現拔腿奔救

英國保誠人壽攜手亞洲萬里通　投保「旅平險」可獲得里數！

CBA／林書豪場均27分6.5籃板獲單周最佳　角逐本季「最佳防守球員」

新南向台商若回台設總部　游錫堃：對經濟發展幫助很大

金門大橋動工8年蓋不好！前後包商吵不停　機具設備喬不攏爆抗議

基隆超狂婆婆身分曝！豪砸20份三倍券+3萬現金...全新機車騎回家給乖媳婦

行動傳愛讓礙不在　台南市第一獅子會捐車身障服務車

後疫情時代的療癒之所「白教堂」！以印象派與柯比意精神成就神聖

反擊！　中國宣布：暫停香港與加、澳、英司法互助協定

日職／吳念庭二軍交手火腿猛打賞　王柏融未亮相

陳建仁卸任「不支薪、義務授課」　 任輔大講座教授9月起為新生上課

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

即／新店深夜大火！夫妻奔逃她被狗咬傷

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

門突然被打開　台中男只穿一條內褲猛遮

泳池壓男童入水？警官爸告白：指控太沉重

長灘島「一條線」身分曝　她返台開吉求償180萬

即／「掐男童脖子按到水裡」！眼鏡男身分曝光

獨／台南二監驚爆受刑人恐攻！原子筆狂插...戒護員滿頭血

惡鄰躲大樓狙擊水塔　高雄男上網求救

即／台南1男身中多刀墜樓　臟器外露命危

快訊／內湖「群蜂攻擊」！多名小孩受傷

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

她喝醉「內褲不見」遭撿屍！廚師判賠60萬免坐牢

更多熱門

相關新聞

8／1開放外籍人士來台就醫　侯友宜喊話：境外移入者全面普篩

8／1開放外籍人士來台就醫　侯友宜喊話：境外移入者全面普篩

中央將於8月1號開放外籍人士來台灣就醫，在野黨多次表達反對意見，擔憂造成護理人員壓力與負擔。對此，新北市長侯友宜28日表示，無論是外國籍與本國籍、就醫或是從商，衛福部應該要針對所有從國外返台者進行全面普篩以及居家檢疫，境外的漏洞絕對不能有所閃失。

侯友宜要收回環狀線　北捷：勿政治操作

侯友宜要收回環狀線　北捷：勿政治操作

淡北道路拼112年完工…環團憂衝擊生態

淡北道路拼112年完工…環團憂衝擊生態

兒斷腿挨酸報應　館長：誰心比你們髒

兒斷腿挨酸報應　館長：誰心比你們髒

館長直播哽咽被罵作秀！無奈：誰是善誰是惡

館長直播哽咽被罵作秀！無奈：誰是善誰是惡

關鍵字：

館長陳之漢新北市警察局侯友宜捐款

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

王瞳、艾成今登記結婚！

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

萌妹提筆畫主子肖像　貓乖乖不動

動滋券電腦抽籤出爐28日簡訊通知

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面