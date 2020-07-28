快訊／外籍人士8月來台就醫　侯友宜再喊話：入境全面普篩「境外漏洞不能有閃失」

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／新北報導

中央將於8月1號開放外籍人士來台灣就醫，在野黨多次表達反對意見，擔憂造成護理人員壓力與負擔。對此，新北市長侯友宜28日表示，無論是外國籍與本國籍、就醫或是從商，衛福部應該要針對所有從國外返台者進行全面普篩以及居家檢疫，境外的漏洞絕對不能有所閃失。

中央流行疫情指揮中心22日宣布，因台灣醫療能量有餘裕，除健診、醫美外，8月起開放外籍人士來台就醫。政策一出，引發醫界極大反彈，除了療器材設立價格上限，醫護人員與國民黨立委皆批評殷鑑不遠，也將增加防疫和醫護人員的感染風險。

侯友宜表示，目前全球疫情非常嚴峻的時刻，台灣不可能置身度外，所以在開放任何外籍人士，不管來就醫或是從商，都要謹慎地面對，尤其對醫療物資的供應上被排擠，更應該面以嚴肅態度看待，更重要的是，所有欲入境的外籍人士、本國人，只要是從國外返台的，也要全面普篩以及居家檢疫，把防疫它做到位。

至於中央決策被質疑堅持己見又違反程序正義，侯友宜則表示，面對疫情嚴峻，採取任何的作為，國民有很多的看法，甚至立法院各黨也有不同的聲音，希望中央在採取任何步驟跟方式時，也要多多接納各界聲音，先思考這會不會是善意的提醒，應更謹慎的面對。