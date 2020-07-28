尾隨捲髮正妹進電梯「襲胸快閃」　噁男竟辯：心情不好

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子25日前往西門町購物，突然發現1名身材曼妙的女子，於是尾隨女子進入電梯，但卻趁離開電梯時趁隙對女子伸鹹豬手襲胸，隨即往安全梯方向逃逸，讓被害女子當場傻眼，事後也前往派出所報案，男子到案後供稱「心情不好才衝動摸一把」。

警方調查，住在樹林區的25歲黃姓男子，25日晚上11時許，前往萬華西門町逛街，經過峨嵋街時發現1名身材曼妙的F姓女子，尾隨女子進入電梯，還不斷的偷看電梯內監視器，最後離開時突然朝女子胸口伸出鹹豬手後逃逸。

▲男子尾隨女子進電梯，伺機朝女子襲胸，襲胸前還大膽抬頭看監視器。（圖／畫面攝臉書《爆料公社》）

男子事後逃離電梯，從安全門離開，女子當場嚇傻，直到電梯門關上還無法回神，最後在朋友的陪同之下，前往派出所提出性騷擾告訴，警方也在27日凌晨時分，警方也通知涉嫌伸出鹹豬手的黃姓男子到案說明。

女子向警方表示，當時要到該大樓6樓，男子尾隨進入後卻按了5樓，最後趁電梯到5樓開門之際，趁隙朝自己胸口抓了一把後逃跑，當時速度太快造成驚嚇，等到回過神來電梯門關了，男子也逃之夭夭。

▲男子尾隨女子進電梯襲胸，襲胸完倉皇逃逸，留下當場傻眼的女子。（圖／畫面攝臉書《爆料公社》）

從事餐飲業的黃姓男子到案後供稱，當時在西門町買完東西，因為心情不好，剛好看到F女，一時衝動尾隨對方，到電梯內伺機襲胸，警方訊後也依照性騷擾罪嫌函送法辦。

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