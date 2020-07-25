載妹看海！一抵白沙灣「全場行注目禮」...遊客笑是真愛　腹肌哥怒：還VIP

▲正妹變阿姨，原PO超傻眼！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



網搜小組／劉維榛報導

想在交友軟體找到心儀對象，心臟可要夠強！一名男網友哀號，透過自費APP認識一名可愛妹子，怎料原PO一見到對方本尊先吐血，「體重她說以前真的48公斤，我怎麼看都有88！」而抵達白沙灣後，兩人更成為全場焦點，有遊客當眾猛虧「這一定是真愛」，讓原PO尷尬又想死！

一名27歲腹肌男在《Dcard》透露，自己擁有179公分、80公斤的健壯體型，一直渴望找到天命真女，日前付費載了交友軟體，果真一位纖細正妹主動來搭訕，讓他爽翻天，事後聊開後，兩人相約白沙灣一日約會，沒想到開啟一串崩潰惡夢。

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只見打扮帥氣的原PO開著車來載人，映入眼簾的妹子體型根本放大兩倍，她在App自稱27歲，身高體重163／48，結果真實年齡是37歲，「體重她說以前真的48公斤，我怎麼看都有88！」身高騙更大，只見她穿一雙10公分的厚度夾腳拖，還自豪解釋「NBA（球員）不都是穿高鞋量身高。」

面對這場地獄情節，原PO還是展現紳士一面，硬著頭皮把恐龍妹載去白沙灣，但兩人抵達下車後，「根本全場行注目禮！」不少遊客對於一高一矮、一瘦一胖，又是姐弟戀的組合，忍不住脫口而出「這一定是真愛」，讓原PO整個尷尬無語。

事後，原PO還與恐龍妹吃餐廳，貪吃一幕全現形，「她真的超會吃，她可以吃兩份套餐，還說游泳後特別餓！」回家後，原PO越想越不對勁，要了對方LINE跟IG，發現依然是「盜圖照騙」，氣得決定封鎖並檢舉報復。

▲網笑歪，可利用以圖搜圖來確認！（圖／翻攝Dcard）



貼出曝光後，網友們紛紛笑歪樓，「有點好笑，不過支持你檢舉」、「跟她說～你忘了帶錢包」、「馴龍高手」、「兩個VIP的相遇」、「交友軟體就是一堆來吃免錢飯的照騙龍妹」、「這就是我寧願母單20年，也不要用交友軟體的原因，看過太多了」、「現在的阿姨都不知道怎麼了」、「見面前視訊一下吧」、「笑死，你當作做功德吧」。