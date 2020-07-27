地下街擦身！中年男突伸手「用力抓一把」襲胸　她報警怒炸：是監視器死角

▲原PO在地下街的監視器死角遭襲胸。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「在地下街被襲胸！」一名女網友25日在《Dcard》貼文，說她和朋友在雙連站附近的地下街走路，走到一半突然被路過的中年男子襲胸，雖然之後有報警調監視器，但卻發現她受害的地點是監視器死角，讓她整個氣炸。貼文一出，就有其他網友留言，「有沒有可能他知道那裡是死角」、「感覺就是慣犯啊！」

這位女網友文中表示，她日前跟朋友走在雙連站附近的地下街（應為中山地下街），走到一半突然一個中年男子從她身旁經過，沒想到對方突然把手伸到她胸前並用力的抓了一把。原PO當下似乎也沒有完全反應過來，只是心中OS「X恁老酥勒！X～～～～～～～～～我剛剛竟然被襲胸了嗎？」接著忍不住狂飆一長串的髒話。

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事後她也報警調監視器，結果讓她更生氣的事情發生了，「那段竟然是監視器死角」、「白白被他襲胸還沒有證據，他X的死變態！」最後原PO忍不住怒罵「現在這種年代了還有人在襲胸？！」「這種年代了監視器要裝還不裝好裝滿？！」

看到貼文後，其他人紛紛留言，「真的很可怕欸！女生在外面真的要小心」、「可以隨身準備防狼噴霧，敢一點的話也可以直接做擒拿防身術」、「有沒有可能他知道那裡是死角」、「真的很生氣，被襲的那一下很容易反應不過來，而且瘦弱的女生更加危險」、「真的好噁心，身為生理女真的是要面對更多骯髒噁心的人。」