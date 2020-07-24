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涉貪交保60萬才3天　建管處官員曾華崇「失蹤1日」陳屍橋下

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▲曾華崇23日下午陳屍南湖大橋下。（圖／記者黃彥傑攝）

▲曾華崇23日下午陳屍南湖大橋下。（圖／記者黃彥傑攝）

記者蘇晏男／台北報導

失蹤一天的台北市建管處官員曾華崇23日下午被發現陳屍南湖大橋下，台北市長柯文哲受訪時表示，事情真相，還是等司法調查結果。由於今年4月26日錢櫃林森店大火釀6死，台北地檢署展開一系列調查，沒想到在過程中挖出電梯安檢收賄疑雲，而曾華崇就是其中之一的涉案官員，並在本月20日以60萬元交保，但據悉曾華崇自此情緒低落，昨晚下班後不僅未返家，也與家屬斷訊，直到隔天被發現，已成一具冰冷浮屍。

▲台北市林森錢櫃KTV今年4月26大火釀6死 。（資料照／記者李毓康攝）

▲台北市林森錢櫃KTV今年4月26大火釀6死 。（資料照／記者李毓康攝）

錢櫃大火後，北市府下令嚴查電梯安全。檢調調查發現，曾華崇5月間稽查發現星據點KTV復興店的菜梯（貨梯）沒有取得使用許可證，遂請負責相關業務的民間業者向該KTV報價，原本每座菜梯申請許可的行情價約1千元上下，但業者卻報價超過3千元，所以5座菜梯總計多收的約1萬5千元最後全進了曾華崇的口袋，而他則協助星據點取得使用證。

接著，曾華崇2020年初以業務量龐大為由，自費聘請助理劉書豪，並向3間代驗公司索討每間每月各1萬5千元的費用；同事周宗錡則是負責機械停車設備業務，同樣曾向兩名業者每月索賄9千元。兩人每月得手的不正當利益約5萬4千元，都會算上劉男一份，3人一同平分。由於曾華崇並未親自到場監督、稽核，業務全由劉書豪助理代行，誇張行徑被形容就像是「太上皇」一樣，讓辦案人員也感到很不可思議。

北檢15日指揮調查局台北市調查處兵分27路搜索，約談39名被告、證人到案，16日上午再聲押曾華崇。當晚，台北地院裁定他60萬元交保，但北檢不服提出抗告，認為曾華崇有勾串證人與共犯、滅證、逃亡之虞，不過高等法院20日則認定無羈押必要，駁回抗告。

▲曾華崇16日交保。（資料照／記者劉昌松攝）

▲曾華崇20日60萬元交保。（資料照／記者劉昌松攝）

據悉，高崇華自交保後情緒一直相當低落，22日傍晚下班後就沒有回家，家屬也連繫不上，苦尋未果下還曾向建管處求助，並趕往警局報案協尋。

不料，台北市環保局人員23日前往南湖大橋下巡查河面時，意外發現一具男性浮屍，急忙報警處理；警消到場後將浮屍打撈上岸，並從其身上發現的證件，證實死者就是曾華崇。

噩耗傳出後，北市府第一時間表達遺憾哀悼，將偕住家處處理相關善後事宜；建管處則表示，曾華崇近日因面對檢調單位偵辦，且經新聞媒體報導，造成莫大精神壓力，詎料發生不幸事件，他們深表遺憾。

▲台北市長柯文哲23日晚間到第一殯儀館慰問曾華崇家屬並受訪。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲台北市長柯文哲23日晚間到第一殯儀館慰問曾華崇家屬並受訪。（圖／記者黃軍瑋攝）

曾華崇大體事發後被送往第一殯儀館，而柯文哲晚間也到場慰問家屬。他受訪時表示，作為市府同仁，還是要表達哀悼，所以來慰問家屬，而事情真相，還是等司法調查結果。

柯文哲也批評，「但這幾天有些媒體過度捕風捉影，連什麼總統府、立法院的電梯，這些跟他是沒有關係的啦」，相關細節建管處資料整理好了，明天早上或下午，會對外清楚說明，家屬也表達說，希望媒體不要干擾，先靜一下。

▲建管處使用科科長李彧。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲建管處使用科科長李彧。（圖／記者黃軍瑋攝）

另外，曾華崇的上司、建管處使用科科長李彧則透露，「我們曾華崇先生是一個老實人，真的是老實人，在整個事情上，他的耳朵不太好，他比較內向木訥，不太會表達自己的感情，今天這樣子做，其實是真的是壓力很大，我們在過程中一直跟他談，當然有發生了事情要去面對，他其實表現出來是平和的」。

李彧還提到，曾華崇家屬對於媒體的不實報導有非常強烈的反感，他們認為媒體不實報導讓他們失去心愛的人，「這件事情上我也誠懇的請各位媒體，這件事情發生時，不要去打擾他們家屬」。

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