台中妹剛走進去...25歲男立馬按住電梯門！下秒「掏出」狂搓揉　監視器全拍下

▲阿宏被依法判拘役30日。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名25歲有前科的男子「阿宏」（化名）日前到台中某處電梯前，趁著女子「花花」（化名）進入電梯後，強行按住電梯，並開始打手槍，誇張的行徑讓花花當場嚇壞，趕忙報警處理。對此，台中地院審理後，依犯公然猥褻罪，累犯，處拘役30日，得易科罰金。

判決指出，阿宏日前才因販賣毒品案件，被法院判有期徒刑2年確定，怎料他執行完畢後卻仍不知悔改，基於意圖使人觀覽之犯意，於5月某日晚間9時許，尾隨花花到電梯口，趁著對方要進入電梯時，伸手按住電梯門。

阿宏按住電梯門後，不僅無視傻眼的花花，還直接將褲子脫下，將生殖器裸露出來，並用手不斷搓揉，做出公然猥褻之行為，而花花見狀，嚇得趕忙報警。對此，阿宏於警詢、檢察官調查時皆坦承不諱，且有監視器翻拍畫面得以佐證。

對此，法官認為，阿宏在不特定人得共見、共聞的電梯口，公然裸露出自己的生殖器，已經造成花花驚嚇、心理之厭惡，並有礙社會善良風俗，所為實屬不該，惟念他犯後坦承犯行，態度尚可，審酌其學歷、職業、家庭狀況後，依法判他拘役30日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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