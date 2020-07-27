後防疫時代防疫商品　創客自製USB迷你殺菌盒　

▲防疫自造松吸引30位創客參加，雲嘉南分署副分署長許慧香（前排中）等人肯定創客作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

後防疫時代來臨，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署南方創客基地，連二週末在新營舉辦「後防疫時代-防疫生活自造松」活動，吸引全國6隊共30位創客參加，其中有創客自製USB迷你殺菌盒，口罩臨時脫下來，隨時就可以殺菌。

雲嘉南分署副分署長許慧香表示，創客最主要的精神就是動手做來解決問題，這次疫情中，創客也扮演了防疫守門員的角色，在活動中發想製作USB迷你殺菌盒、口罩支撐架、感應式開關、公共隔離手套及多合一防疫機等，並把一系列防疫品的製作方式開源在網路上（(https://s.yam.com/NuGuE)，教民眾用小成本，就能自製經濟又實用的防疫商品。



這次創客製作的USB迷你殺菌盒，外觀比一般女生的化妝包輕薄，可以隨身放在包包內，如臨時脫下口罩吃飯或午睡時，就可以把口罩放進去，接上行動電源就能立即殺菌，大約10分鐘就可以殺死99％物體表面絕大部分的病毒、細菌、微生物及黴菌等，還能拿來消毒手機、鑰匙等隨身物品。

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▲創客陳俊瑋（左2）、林芯維（右1）與孔祥宇、何彥慶（左2）製作迷你殺菌盒,副分署長許慧香（中）肯定。

創客林芯維說，平常臨時脫下口罩都是放在收納夾，有反覆拿取無法殺菌的問題，加上市面上的殺菌機較厚重，隨身

攜帶不方便，所以才發想迷你式的殺菌機，同組創客陳俊瑋說，該作品運用雷射切割機、3D列印機及短波紫外光（UVC）燈珠做成，依燈珠多寡耗材約1至2千元。

此外，這次也有創客運用3D列印及雷射切割製作口罩支撐架，讓女性帶口罩避免與皮膚、嘴唇接觸，可以防止脫妝及保持口罩乾淨，現場女性組員試用後相當滿意，也有人發想口罩偵測機，自動偵測來者是否有帶口罩等，相當有創意。

活動由雲嘉南分署副分署長許慧香、台大醫院雲林分院副院長馬惠明、嘉義大林慈濟醫院副院長賴俊良、開源醫材研究OSMSTW發起人陳加恩及彰化基督教醫院專科護理師王筑筠等擔任講評，現場與創客互動交流，提供能讓創客持續發想的觀點，共同攜手打造防疫生活。南方創客基地提供免費數位機具設備及各式課程，詳情可上南方創客基地粉絲專頁（https://zh-tw.facebook.com/southmaker/）查詢。

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