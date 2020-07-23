金門牛接種牛結節疫苗　5天施打5千頭牛...首日近2千頭已接種

▲金門牛隻接種牛結節疫苗。（圖／記者林名揚翻攝）

記者黃子倩、林名揚／金門報導

金門縣建設處23日發出一份最新新聞稿，內容寫到為緩解金門縣牛結節疹疫情，轄區內所飼養的牛隻從即日起應配合施打牛結節疹疫苗，這次緊急防疫注射所需的疫苗，經農委會跨部會連繫，歐盟贈與我國一萬劑疫苗併注射針頭、吹箭還有黏蟲板等防疫物資，由軍機已於22日晚間送達金門縣動植物防疫所。

防疫所依工作規劃於23日早上8點，向51名參與此次牛結節疹疫苗注射工作人員，包含屏東科技大學獸醫學系9人、嘉義大學獸醫學系5人、中興大學獸醫學系6人、高雄市動物防疫處4人、台南市動物防疫處2人、雲林縣動植物防疫所4人及金門縣動植物防疫所21人，說明本縣疫情現況及現場分組作業事項。

▲金門牛隻接種牛結節疫苗。（圖／記者林名揚翻攝）

隨後即前往牧場，執行牛結節疹緊急疫苗注射工作，預訂從23日起5天內，可完成縣內在養牛隻約5,000頭緊急防疫注射，防疫所請接獲通知之養牛戶於預定施打疫苗前一天將牛隻栓繫於指定場所，以利獸醫師現場作業，截至23日下午4時30分，經回報統計已完成1,798頭牛隻疫苗注射。

因牛結節疹只感染牛，非人畜共通傳染病，發生率介於10%-20%之間，死亡率通常為1%-5%，施打疫苗為現行控制牛結節疹的唯一有效方法，為有效控制及預防牛隻牛結節疹發生及蔓延，金門縣政府依據「動物傳染病防治條例」第13條公告辦理「本縣牛結節疹緊急疫苗注射工作」，金門縣轄內所飼養之健康牛隻從123日起皆須施打1劑量牛結節疹疫苗，縣府呼籲養牛戶配合辦理。

▲金門牛隻接種牛結節疫苗。（圖／記者林名揚翻攝）

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