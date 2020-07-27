幫登記3種票券全中獎！爸卻冷回「錢那麼少浪費時間」　女兒怒了：全數捐出

▲幫爸爸登記振興票券，卻被嫌錢太少在浪費時間。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

政府接力推出振興三倍券、農遊券、藝FUN券以及客庄旅遊券，但有些要事前線上登錄，長輩對於整個流程都霧煞煞。一名女網友表示，爸媽不太會使用智慧型手機，於是她先前主動幫兩老申請了所有票券，「還滿幸運的也都全中了！」沒想到爸爸知道後，完全沒有喜悅之情，反而是冷冷地說「那麼少錢，沒什麼好開心。」

原PO在PTT表示，由於農遊券、藝FUN券以及客庄旅遊券都要事先用手機辦理登記，所以她早就幫爸媽都申請好，不讓他們白白錯過這好康，結果爸媽也幸運地3種票券全都中獎，「開心的告訴他們金額，母親也很高興」，但爸爸的反應和媽媽完全相反，令她很心寒。

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▲藝FUN券中獎名單。（圖／翻攝文化部直播）



據了解，農遊券金額為250元，限量500萬張；藝FUN券600元，身分證尾數是0、3、4、5、7、8、9都有中獎；客庄旅遊券則有800元，分為敬老票與14萬份的一般民眾票。原PO透露，爸爸聽到金額後，不屑地嫌錢太少，懶得為了幾百塊學習用手機APP，還說這簡直是「浪費時間！」把她氣到說不出話，「我真的超火，現在打算把他的部分全部捐出！」

網友安慰她，「這樣不是很好嗎？自己拿來用啊」、「熱臉貼冷屁股的感覺，我懂」、「我都幫忙登記拿來自己用呀哈哈」、「老人家對學習新事物，有恐懼很正常，你就自己用呀！」也有人和原PO爸爸相同看法，這些票券金額都不算多，很難吸引長輩為此特地學用3C產品，「是真的很少，父親還有在賺錢的話，看到政府為了這點小錢弄的百般花樣，肯定沒興趣」、「我跟你爸爸想的一樣，這種蠅頭小利，不值得花太多寶貴的注意力在上面。」