人潮少一半！三倍券「領券高峰期」已過　本周六郵局規劃不加班了

▲郵局連2個周六加班販售三倍券，本周六則規劃不加班。（圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／台北報導

行政院振興三倍券上路，中華郵政連2個周六加班服務民眾領券，首個周六18日銷售量創高峰達99萬4531份，但上周六僅剩46萬8,509份，人潮明顯銳減，銷售量僅剩一半。中華郵政表示，今天早上看起來人也大幅減少，預期領券高峰期已過，本周六（8/1）原先就沒規劃加班，會再觀察近日人潮，但不加班機率高。

根據中華郵政統計，7/15至7/25累計發放674萬9,326份，共兌付8億4,322萬5,700元。其中，首個周六加班日銷售量創高峰達99萬4531份，但上周六全日郵局僅銷售出46萬8,509份，人潮明顯銳減。

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▲全台郵局上周六僅售出46餘萬份三倍券。（圖／記者周宸亘攝）

中華郵政總經理江瑞堂表示，今天早上看起來領券人潮持續大幅減少，預期高峰期已過了，若繼續按照這樣子遞減的話，8/1傾向不加班服務機率大，但仍會觀察周一、二的狀況。事實上，中華郵政原先也僅規劃7/18、7/25兩個周六加班。

至於周六員工加班費部分，江瑞堂說，2個周六共有多少員工出來加班，還要再做統計，詳細數字會按照薪水比例計算，尚無統計數字；是否給予員工獎金部分，他則說，因為國營事業用人費用原因，沒辦法另編獎金，但會發放效率獎金，主要是計算各個支局發放效率，前20名會針對每台設備給1000元獎勵，以中華郵政1000多家局來說，大概會有200多家郵局能領到。

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