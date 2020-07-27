打工少女遭逼口交「只能抱著倉鼠哭」　渣男竟辯：用錯誤方式表達愛意

▲12歲女童打工遭強逼口交，嚇得只敢跟倉鼠對話，日前色老闆判決結果出爐。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭一名12歲女童花花（化名）放寒假期間於羅東運動公園一台貨車幫忙32歲的王姓男子擺攤，藉此賺取零用錢，然而王男卻在工作結束，逼迫她「配合口交」，嚇得只敢跟自己養的倉鼠對話，直到學校輔導老師得知後，整起事件才曝光。

判決指出，2018年間花花利用14天寒假時間，幫忙王男販售毛豆、蟹棒等食品，而王男於同年2月14日工作結束後，準備載花花回家，途中卻突然停在田間道路旁，把身上的褲子拖下，強壓花花後腦勺逼口交，而花花當下緊閉嘴巴拒絕，不斷喊著「不要」，王男才停手，改在旁邊「自行解決」，完事再載花花回家。

事後，花花不敢再去打工，隱忍多時還怕家人知道，直到與學校輔導老師諮詢後，才親自說出遭侵犯的過程，而花花也提到，她想到這些事情，就會抱著2隻寶貝倉鼠哭。

王男坦承犯行，並提出調解書希望可以酌減刑期；王的辯護人則稱，王男個性內向，但顯少跟異性接觸，目前32歲卻只交往過一名女友，與花花工作期間日久生情，才會用錯誤方式表達愛意。

法官認為，兩人相差20歲，王男案發當時刻意把車停於鄉間小路，未顧及花花年幼，也未確認花花意願，便強逼對方口交，明顯只是為逞一己私慾，決定不採信王男說詞，另外花花案發當時僅12歲，王男更犯違法雇用。

對此，宜蘭地院審理後，依雇主不得僱用未滿15歲之人從事工作罪，處王男拘役50日，得易科罰金5萬元，另外依對未滿14歲之女子強制性交未遂罪，判王男有期徒刑2年4月，全案仍可上訴。



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