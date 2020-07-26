「教我操作手機」騙女友人進屋性侵...完事塞5百　她遭吻遍全身崩潰：好臭

▲男子假藉問女性友人手機怎麼用，強行硬上得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳羿妏／高雄報導

屏東一名女子小蕙（化名）與男子阿輝（化名）等多名友人去唱歌，結束後準備返家時，阿輝卻稱「不太會操作先前她送的手機」，希望小蕙能到家裡教學，怎料，2人到家後阿輝卻是趁機性侵她。對此，一審屏東地院審理後，依強制性交罪，判阿輝有期徒刑4年，而案經上訴二審，高雄高分院則以原判無誤駁回，全案仍可上訴。

判決指出，整起事件發生於2015年5月29日深夜，小蕙知道阿輝為日薪工人，若不會操作手機，恐怕會錯失工作機會，因此答應到阿輝家，教對方如何操作手機。怎料，一進家門，小蕙見阿輝拿出的，不是先前贈送的手機，而是另外一台，打算離去，結果阿輝見狀後，竟直接把她強壓在床上，脫去衣物，小蕙已經喊出「你不要這樣，你也知道我跟誰在一起，比我漂亮的女人還很多」，但阿輝不理會，仍從胸部一路親下去，再強行硬上，而阿輝完事後，甚至塞500元在小蕙的包包內。

事後，小蕙不甘受辱，到醫院驗傷並請院方依性侵事件通報警方，而她也提到，阿輝親吻的行徑，讓她的胸部變很臭，滿身阿輝的口水；阿輝則否認性侵一事，辯稱是小蕙將體液擦在自己身上，想藉此誣陷，且小蕙向他借錢多次未還，根本沒送手機給他，兩人於案發當天確實待在同個屋簷下，不過沒有進房間，只坐在客廳而已。

一審屏東地院依強制性交罪，判阿輝有期徒刑4年，而案經上訴二審，高雄高分院認為，原判量刑無誤，阿輝僅為滿足個人私慾，藉口因工作所需，趁機硬上小蕙，至今仍否認犯行，最終維持原審結果，全案仍可上訴。

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