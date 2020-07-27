影／合歡山亂停擋出路！猖狂山友1天後現身　沒道歉反嗆：這有什麼不對？

▲違停車主嗆聲影片曝光！（圖／翻攝自YouTube／Kris Loak）

記者陳羿妏／綜合報導

合歡山滑雪山莊25日發生一起停車糾紛事件！3輛自小客車違停，導致原本停在車格內的車輛無法開出，受害車主趕緊聯繫警方，但得知車主去爬奇萊山，隔天才能下山移車，氣得在臉書上抱怨，「希望各位山友都能在停車時想想會不會妨礙到別人」。對此，昨26日晚間違停車主終於現身，不過他卻反嗆受害車主「停在這邊有什麼不對？」1分鐘過程全被錄下，讓網友直呼太誇張。

▲3輛車就卡在停車格前，害裡面的車輛無法開出來下山回家。（圖／記者蕭可正翻攝）



臉書「中橫路況交通資訊站」25日PO文指出，有登山客違停，導致「乖乖停好車的人要離開，還必須車子先丟著，等朋友來載」，引來許多網友留言「應該可以連續罰單開好開滿」、「建議被擋的車主跟對方要求損失」等，大罵實在沒公德心。

透過移車影片可以看到，違停車主事發1天後才準備牽車，卻絲毫沒有感到抱歉，其中一名白衣男子先是問受害車主「罰單你要幫我吞嗎？」，另一名身穿紅衣男子更是連環開嗆「停在這邊有什麼不對？」，並重複3次「囂張什麼？」，聽到受害車主嗆他「見笑登生氣（惱羞成怒）」，紅衣男則回「你說什麼見笑，你才見笑」，完全不認為違停有問題，而影片曝光後，網友紛紛留言表示「誇張，還理直氣壯」、「不管在哪裡停這樣，就是沒有要讓人出去，還敢兇人，夠無恥」。

▲違停車主不道歉，竟連環開嗆受害車主。（圖／翻攝自YouTube／Kris Loak）

針對這起事件，警方表示，接獲民眾檢舉報案後，聯繫該登山客，指稱當時正在奇萊山上，隔天才會下山，只能先以「妨礙他車通行處所停車」為由，開逕行舉發單，事後會補開寄600到1200元罰單給違停車主，另外近日上山遊客人數增加1倍以上，有人甚至前一晚就開車到登山口附近停好車，在車上睡覺，呼籲民眾應發揮公德心，停車格前不要再停車，盡量不要停在狹窄、轉彎路段，並緊靠路邊停，讓大家都能進出、互相禮讓。



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