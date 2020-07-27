　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／合歡山亂停擋出路！猖狂山友1天後現身　沒道歉反嗆：這有什麼不對？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲違停車主嗆聲影片曝光！（圖／翻攝自YouTube／Kris Loak

記者陳羿妏／綜合報導

合歡山滑雪山莊25日發生一起停車糾紛事件！3輛自小客車違停，導致原本停在車格內的車輛無法開出，受害車主趕緊聯繫警方，但得知車主去爬奇萊山，隔天才能下山移車，氣得在臉書上抱怨，「希望各位山友都能在停車時想想會不會妨礙到別人」。對此，昨26日晚間違停車主終於現身，不過他卻反嗆受害車主「停在這邊有什麼不對？」1分鐘過程全被錄下，讓網友直呼太誇張。

▲3輛車就卡在停車格前，害裡面的車輛無法開出來下山回家。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

▲3輛車就卡在停車格前，害裡面的車輛無法開出來下山回家。（圖／記者蕭可正翻攝）

臉書「中橫路況交通資訊站」25日PO文指出，有登山客違停，導致「乖乖停好車的人要離開，還必須車子先丟著，等朋友來載」，引來許多網友留言「應該可以連續罰單開好開滿」、「建議被擋的車主跟對方要求損失」等，大罵實在沒公德心。

透過移車影片可以看到，違停車主事發1天後才準備牽車，卻絲毫沒有感到抱歉，其中一名白衣男子先是問受害車主「罰單你要幫我吞嗎？」，另一名身穿紅衣男子更是連環開嗆「停在這邊有什麼不對？」，並重複3次「囂張什麼？」，聽到受害車主嗆他「見笑登生氣（惱羞成怒）」，紅衣男則回「你說什麼見笑，你才見笑」，完全不認為違停有問題，而影片曝光後，網友紛紛留言表示「誇張，還理直氣壯」、「不管在哪裡停這樣，就是沒有要讓人出去，還敢兇人，夠無恥」。

▲▼合歡山停車糾紛（圖／翻攝自YouTube／Kris Loak）

▲違停車主不道歉，竟連環開嗆受害車主。（圖／翻攝自YouTube／Kris Loak

針對這起事件，警方表示，接獲民眾檢舉報案後，聯繫該登山客，指稱當時正在奇萊山上，隔天才會下山，只能先以「妨礙他車通行處所停車」為由，開逕行舉發單，事後會補開寄600到1200元罰單給違停車主，另外近日上山遊客人數增加1倍以上，有人甚至前一晚就開車到登山口附近停好車，在車上睡覺，呼籲民眾應發揮公德心，停車格前不要再停車，盡量不要停在狹窄、轉彎路段，並緊靠路邊停，讓大家都能進出、互相禮讓。


【更多新聞】

遊客爆量！蘭嶼擬徵收「入島費50元」保護當地生態　澎湖忍痛賠本供水

「教我操作手機」騙女友人進屋性侵...完事塞5百　她遭吻遍全身崩潰：好臭

住墾丁民宿嫌隔壁學生吵…他怒持槍恐嚇！見警秒跳窗　慘摔「2F深」溪谷

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
婆婆喊「說假話胸部變小」　李眉蓁親自回應了
全家開出2張千萬發票！　最低消費20元中獎
買火車對號座竟有人！　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了
合歡山亂停擋出路！猖狂山友1天後才現身　反嗆：停這有不對？
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／才剛裝不到12小時！汐止聯結車「擊落限高架」　新台五路雙向中斷

高雄高階警官包庇電玩業者收賄572萬　重判16年定讞

傳完簡訊！長髮白衣女「墜王功大排」　警消急救援…她崩潰掙扎

「蔣公分身」李登科過世！1年前還曾為韓國瑜造勢　耆壽92歲結束傳奇一生

警匪追逐5公里　酒駕男闖紅燈逆向警善意提醒「靠邊停不然會出車禍」

快訊／關渡慈濟建案「工地火警」！屋頂濃煙狂竄　警消到場搶救

「浪子送行者」張軍凱騙修復大體勸募　逾200萬善款進口袋…遭逮現世報

影／合歡山亂停擋出路！猖狂山友1天後現身　沒道歉反嗆：這有什麼不對？

單親爸臉書嗆空姐「有接飯局？」…挨告辯：想替孩子找媽媽！判決結果出爐

國道1號台南段火燒車！駕駛急停路肩驚逃　烈焰吞噬只剩車架

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

郎朗送自己的訂製抱枕給老婆　吉娜愛死狂親「這個好啊！！」

別誤會！天蠍座超真性情不心機 真的愛記仇？擅長記得細微小事

施柏宇看《精神病》被徐睿知圈粉惹　聽聞《想見你》翻拍：可以期待一下

鄧倫為隊友衝第一！「徒手爬繩索」　Man度爆發…楊冪一臉崇拜：好厲害

老婆不在家！他顧小小孩兼玩公仔　兒子吃火龍果「全身紅」變格列佛

快訊／才剛裝不到12小時！汐止聯結車「擊落限高架」　新台五路雙向中斷

高雄高階警官包庇電玩業者收賄572萬　重判16年定讞

傳完簡訊！長髮白衣女「墜王功大排」　警消急救援…她崩潰掙扎

「蔣公分身」李登科過世！1年前還曾為韓國瑜造勢　耆壽92歲結束傳奇一生

警匪追逐5公里　酒駕男闖紅燈逆向警善意提醒「靠邊停不然會出車禍」

快訊／關渡慈濟建案「工地火警」！屋頂濃煙狂竄　警消到場搶救

「浪子送行者」張軍凱騙修復大體勸募　逾200萬善款進口袋…遭逮現世報

影／合歡山亂停擋出路！猖狂山友1天後現身　沒道歉反嗆：這有什麼不對？

單親爸臉書嗆空姐「有接飯局？」…挨告辯：想替孩子找媽媽！判決結果出爐

國道1號台南段火燒車！駕駛急停路肩驚逃　烈焰吞噬只剩車架

iPhone 12將於9月初登場！　傳蘋果秋季舉辦2場發表會

不爽球員唱國歌時單膝下跪　川普8月不來洋基開球了

「換陳其邁能發大財？」柯文哲再轟前瞻：砸錢政府沒財政紀律

快訊／才剛裝不到12小時！汐止聯結車「擊落限高架」　新台五路雙向中斷

消費級固態硬碟新標竿　三星推8TB固態硬碟870 QVO

婆婆驚人「講假話胸部變小」！李眉蓁回應了：很接地氣，不假仙

蘭嶼遊客把國小升旗桿當單槓！爬上頂打赤膊拍照　網怒了：水準在哪

自家別墅亮燈...下秒驚見陌生母子「躺床吹冷氣」：我住這裡！傻眼行徑曝

綠意浪漫環繞！中壢全新花草餐廳　必點外酥內嫩「雪花起司炸雞」

侯友宜羨慕高雄獲4000億？　蘇貞昌：正常！我當縣長也這樣爭預算

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

社會熱門新聞

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

載疑似確診患者　救護車國道起火

教操作手機！友卻強壓硬上　她崩潰：口水好臭

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

26歲男無照開拖板車！爆胎輾斃「奧迪1家3口」

瑪莎拉蒂火燒車　刺青男「神秘電話」後神隱

快訊／沙鹿台鐵區間車事故！路人遭撞當場亡

影／合歡山亂停擋出路！他嗆：停這有什麼不對？

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

17歲少年手掌被砍斷！忍痛撿地上斷掌躲速食店

彰化男離奇自撞倒立　離家1km亡

BMW國道橫跨3車道挨撞　駕駛下場慘

更多熱門

相關新聞

合歡山3車違停擋出路　被擋車主氣翻報警開罰

合歡山3車違停擋出路　被擋車主氣翻報警開罰

合歡山滑雪山莊25日有登山客違停，3輛車就卡在停車格前，害裡面的車輛無法開出來，經過警方聯繫後，民眾得知車主去爬奇萊山，要今天才能下山移車，氣得在臉書上抱怨，「希望各位山友都能在停車時想想會不會妨礙到別人」。警方表示，已針對違停車開逕行舉發單，呼籲大家上山停車要有公德心，不要擋到其他車輛通行。

周杰倫粉絲自創曲獻偶像　郎朗錄影轉達圓夢

周杰倫粉絲自創曲獻偶像　郎朗錄影轉達圓夢

報復玩！合歡山「武嶺亭」凌晨像夜市

報復玩！合歡山「武嶺亭」凌晨像夜市

暗空公園變夜市恐失去國際認證

暗空公園變夜市恐失去國際認證

合歡山人擠人公園成「暗空夜市」

合歡山人擠人公園成「暗空夜市」

關鍵字：

合歡山影片

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

館長直播掩面淚崩：如果爸爸能幫你痛

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

日本爆乳頭群聚感染　醫生：台灣可能也有

13歲起整型100次！網紅「整到不能上學」追夢選秀

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

搭公車忘戴口罩！司機一舉動暖哭萬人

吳亦凡終於剪掉長髮！整頭染綠往後梳…粉絲暴動：太太太帥　

主子熟睡被穿娃娃鞋　牠醒來反應笑翻網

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

花蓮美崙山眼鏡蛇大吞白飯　網看呆

黑豹逃進公園！　警車燈一照笑了

載疑似確診患者　救護車國道起火

3歲兒子撞破頭！宥勝下樓驚見「母子渾身是血」

更多

最夯影音

更多
神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才

神編曲！84歲奶奶翻唱韓團歌曲　「耗油來碟」狂洗腦百萬網：鬼才
歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

歐陽娜娜《明日之子》投同情票　結果出爐後悔了！突喊卡「重新錄？」

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

牛奶「沒準備再與ENERGY合體」　曝男團時期..曾為女友脫隊工作

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

男子玩「75公尺長室內溜滑梯」　2秒後狂飆國罵！網笑：聲歷其境

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

黑貓準備睡覺！豬隊友失手關櫃　「分割尾巴」半空顫抖...網：好痛R

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面