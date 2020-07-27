愛車送修換開代步車！遇超狂豪雨…230萬賓士秒泡水　他慘賠137萬

▲男子將愛車送修，卻延遲歸還代步車，遇上淹水成泡水車，賠償金出爐。（示意圖／非當事車輛／記者林悅翻攝）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名李姓男子於2018年7月16日將愛車送回賓士原廠維修，並簽立代步車借用申請書，原訂15日後於7月30日要歸還，然而他不但沒按時歸還，甚至讓代步車成泡水車，事後拒絕賠償。對此，賓士高雄分公司向李男求償179萬8000元，高雄高分院審理後，判李男賠137萬7694元確定。



賓士高雄分公司主張，李男未按約定時間歸還車輛，里程數也超過表訂的3000公里，一路拖至8月28日都沒還，恰好遇上豪雨災情，代步車卻被水淹成泡水車，原價值230萬元的賓士車，經修繕、由中古車商評估後，僅剩100萬元的價值，因此向李男求償相關損失179萬8000元。

李男辯稱，提供代步車是賓士的隨附義務，且根據契約書規定，借用人並非須立即返還車輛，當時賓士員工詢問「代步車里程多少」，由此可見對方應該是同意他繼續使用，況且7月31日時，原本車輛還沒修繕完畢，應該不算延遲還車，而8月28日代步車泡水時，他當下立即通知賓士，不過對方30日才來移車送修，此舉會加速泡水零件氧化，因此賓士也應負部分過失責任。

法官認為，根據契約書內容，李男借用期滿本來就該還車，縱使公司未派員取車，取車一事也非契約義務之一，此外再加上中央氣象局資料顯示，當時8月28日至29日淹水警戒尚未解除，賓士的人員恐得冒險取車，因此選擇30日取車也是合理的，最終不採信李男說詞。

一審高雄地院審理後，判李男要賠137萬7694元，而案經上訴二審後，高雄高分院以原判無誤，維持原審結果，駁回上訴，全案定讞。

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