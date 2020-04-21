想打分手砲遭拒！恐怖情郎亮美工刀、強吻狠掐脖　她夾緊雙腿逃命

▲女子提分手卻差點遭男友硬上，極力反抗後逃離現場，趕緊報警處理，曝光這起恐怖情人事件。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名女子花花（化名）向余男提分手後，對方卻表示，希望能在「最後一夜」再發生一次關係，被她拒絕後，余男竟還堅持硬上，甚至掐她的脖子，雙方拉扯之下，余男最終放棄而未得逞；不過，花花當下立即逃離現場並報警處理，才揭露余男的恐怖行徑。

判決指出，花花2019年6月16日晚間於自家工廠內遭余男毆傷而決意分手，同年7月3日與余男一起躺在床上時，向對方表明分手之意，不過余男表示要「發生最後一次關係」，她強烈拒絕，余男竟想強脫她的褲子，未果後還拿出美工刀作勢自殘，逼她就範，甚至強吻、猛力掐她脖子，並用身體磨蹭，但余男都沒得逞。

由於花花極力反抗，緊夾雙腿抗拒，2人數度拉扯下，余男才放棄，不過余男強暴的行為已經讓花花傷痕累累，花花脖子上不但受有多處瘀青，還有紅腫勒痕，另外其手腕、手指、大腿、膝蓋也有明顯傷痕，而余男甚至要求她刪掉手機照片、聯絡資料後才能離去。

余男於警詢時坦承犯行，再加上驗傷證明，法官確認余男犯行，認為余僅為圖一己性慾滿足，造成花花身心受創，考量他犯後坦承的態度，但尚未與花花達成民事和解，也沒獲得花花的諒解，依強制性交罪判余男有期徒刑1年10個月，全案仍可上訴。

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