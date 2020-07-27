中年大叔慘被公司解雇！沮喪回家路過彩券行…花42元「當晚爽中3736萬頭獎」

▲羅男買彩券一夜改命。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

2019年12月15日這一天，對浙江寧波市羅姓男子來說，簡直是坐了趟雲霄飛車。他先是被公司老闆解雇失業，「明天開始不用去上班了。」然後，煩悶的他花10元人民幣（約新台幣42元），去彩券行電腦選號買了一張彩券，沒想到當天晚上財神爺就來了，開獎後竟中了895萬人民幣（約新台幣3736萬元）！

據《錢江晚報》報導，塞翁失馬焉知非福？柳暗花明又一村？寧波市羅姓男子竟然經歷了現實版。

羅男中獎隔天早早現身寧波市福彩中心兌獎室，在辦理兌獎手續過程中，他執筆飛快地填寫著相關單據，臉上笑意滿滿，「太開心了，本以為昨天發生的事是一場悲劇，沒想到結果是喜劇。」

羅男說，自己是一位普通的工人，工作枯燥且收入不高，經常要三班倒，由於作息時間不規律，加上家庭瑣事纏身，原本喜歡熱鬧的自己，漸漸地只剩下去釣魚和買買彩券這兩個愛好，有時候感覺自己心態快爆炸了，他就去江湖或水庫邊上坐一坐，盯著釣魚線想想要買什麼樣的彩票號碼，也算是自我減壓。

「一般號碼都是我自己選的，畢竟買了這麼多年了，多多少少也懂一點，」羅男表示，9年前從他跟著朋友湊熱鬧開始，便一直與彩券保持著時斷時續的聯繫。

▲他一夜中獎3736萬元。（示意圖／記者李毓康攝）

但由於經濟條件有限，他只購買「雙色球」，投入也一直只控制在10元左右。這些年來，羅男雖然連個小獎都很難中到，但作為減壓工具的「雙色球」，還是給他的生活增添了一絲希望，「有時我也會想，萬一我有這個命呢？」

當天，剛加完班的羅男被老闆叫進辦公室，被告知以後不用來上班。這一晴天霹靂讓他半天回不過神來，自認為沒犯什麼錯誤的他試著與老闆溝通，卻只得到了「我也很難，相互理解」這一回覆，見事已至此，他只好收拾東西走人。

回家路上，路過彩券行的羅男還是入內買了張「雙色球」彩票，但由於心煩意亂，沒有絲毫選號頭緒的他，這次選擇了電腦選號。

「我有一技之長又肯幹，這家不做做別家就好，」羅男說，自己的話雖然安慰了家人，但安慰不了自己。當天凌晨，午夜夢回的他想到未來便再也睡不著了，隨後在陽台吸菸滑手機時，得知了一個令他更加難以入眠的消息，「我看到了白天買的彩券上，號碼與開獎號碼完全一致，我真不敢相信會這樣。」

得知中獎的羅男一夜沒睡，第二天天一亮就衝去領獎。

【編按】：雙色球是大陸官方發行的彩券，是當地目前銷售量和關注度最高的彩券，發行目的是為了向社會招募資金，用來發展福利事業，每注售價為人民幣2元（約台幣10元），於每週二、三、四晚間開獎。

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