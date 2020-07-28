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中頭獎敢「公開領獎」身分全曝光？　網曝4種超危險下場：黑道愛發橫財的人

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▲▼台北大安區開出15.6億威力彩！彩券行老闆娘笑曝神秘預兆「蝙蝠飛落」。（圖／記者游宗樺攝）

▲開出威力彩頭獎的大安區彩券行。（圖／記者游宗樺攝）

記者黃可昀／綜合報導

連槓47期的威力彩終於在昨（27）日開出31億頭獎，由2名得主均分，一人分得15億6247萬元。雖然中獎是很難得又開心的事，但過去每一名頭獎得主都沒公開身分，網路上甚至還出現「根本沒人中獎」的陰謀論，因此有網友好奇，如果中頭獎的條件是必須「公開領獎」大家願意嗎？

這次威力彩飆破30億，成為史上最高頭獎金額，就算有2人中獎，平分並扣稅後一人還是可以拿到12.5億。不過，中獎並非馬上就能領到獎金，為了保障中獎人隱私，需要撥打專線且耐心等待一周，屆時會有專人安排領獎，全程都不會洩漏身分或個資。這就讓PTT一名網友好奇，「如果讓你中頭獎，但條件是要公開領獎，你有可能被綁架，殺掉，你要嗎？」

請繼續往下閱讀...

多數網友回應，只要能中獎，要公開露面也願意，但日後就必須請保鑣維護自身安全，「要阿，之後整形」、「有30億都夠請一整隊的特種部隊24小時保護你了」、「比起綁架，不認識的來借錢更煩XD」、「領獎後立刻出國啊」、「富豪榜上一堆人，也沒天天被綁架」。有人提到，雖然台灣很多資產超過30億的富豪，他們也都平安無事，但其實一夜致富的彩券得主更容易受到關注，「感覺本來很有錢的相對沒啥事，一夜暴富的很容易出事。」

▲▼威力彩,樂透,頭獎,開獎,彩券,彩券行。（圖／記者周宸亘攝）

▲若公開身分，一夕間全台灣都認識你了。（示意圖／記者周宸亘攝）

一名網友也回文指出，突然暴富和原本就有錢的人差很多，他列出以下4種身分曝光的後果：

1、黑道特別喜歡找發橫財的人，白白拿到一大筆錢搖身成億萬富翁，容易引來外界覬覦，「知道你錢來得容易，會認為分一點給大家不為過吧。」

2、親朋好友突然都找上門，開始借錢或是討人情，「他們覺得你的錢是橫財，為什麼不願意分給親戚呢？」

3、對身邊的人感到不信任，因為不知道對方接近自己到底是真心的，還是只是貪圖自己財富，「歐美也很多頭獎得主被人帶去賭博吸毒」，最後下場都不勝唏噓。

4、一般的有錢人都很低調，但中獎人如果公開露面，一夕間全台灣的焦點都會在他身上，不只要擔心人身安全，私生活和往事都有可能被挖出來，「不管你的錢會不會被搶走，但是你的生活絕對會被影響。」

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