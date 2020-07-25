刮刮樂中頭獎...核電工爽領3億變富翁！3年後近況曝：淪「殺人犯」害死23歲女

▲中彩券暴富是不少人的美好幻想。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少人幻想自己能中獎一夜致富，然而美國核電廠工人希爾（Michael Todd Hill）3年前中了刮刮樂頭獎，爽拿1000萬美元（約新台幣3億元）後，近日卻因涉嫌謀殺罪，被北卡羅萊納州警方逮捕。

綜合外電報導，希爾2017年購買了「Extreme Millions」刮刮樂，中了1000萬美元的頭獎，當時他在《 NC教育彩票》領獎的發表會上表示，自己有刮刮樂策略，先是從四邊開始刮，當先看到「$」時就知道有中獎，接下來看到「0」，不過還不覺得有什麼驚喜，但最後看到「M」（代表百萬美元）時，「我的心臟掉到了腳趾，幾乎無法呼吸。」

之後他走進店內跟店員說他中大獎了，然後給老婆報喜，當年他選擇一次性提領，然而短短3年後，這名億萬富翁竟淪為殺人犯。Shallotte警方20日在旅館內，發現23歲的年輕女子格蘭厄姆（Graham）的屍體，而監視器畫面顯示，希爾獨自入住飯店。

警方22日在希爾家裡逮捕他，隨後透露，格蘭厄姆與希爾有「斷斷續續」的關係。根據死者家屬說法，格蘭厄姆是一名獄警，曾在療養中心從事精神疾病方面工作，她充滿愛心、寬容、勇敢，死訊讓整個家庭陷入絕望。