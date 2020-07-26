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實測對發票都市傳說！　他多一個動作連中4張「爽領1600元」：我信了

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▲▼對發票前先去大號易中獎。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲實測對發票都市傳說，結果中了1600元。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者黃可昀／綜合報導

財政部25日公布統一發票5、6月中獎號碼，關於中獎的偏方又跟著受到討論。一名網友表示，網路上流傳著一段關於發票的都市傳說，對獎前只要先做一個動作，據說能大大提高中獎率，原本他只是抱持半信半疑的心態，結果昨晚真的爽中4張，總金額1600元。

原PO在臉書社團《爆廢公社》貼出照片，他這期發票共中了4張，分別是3張200元、1張1000元，總共1600元。他透露，能有這麼幸運的好手氣全靠他事前多了一個小動作，「對發票前要先去廁所大號，上完大號在（再）回來對發票，後來我信了」，沒想到照做就輕鬆中獎，而且財運一來擋都擋不住。

請繼續往下閱讀...

▲▼對發票前先去大號易中獎。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲有人大號完再對獎中了4000元。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友紛紛回應，「等我，上個廁所先」、「正好想大號，我去去就來對」、「那我醞釀一下」。甚至有實測過的人表示，「我好像也是上完廁所對獎，中5個號碼」、「剛剛看完這篇，馬上去大便，中1000」、「剛大完中1000」。

據了解，7-ELEVEN統一超商25日宣布3位千萬大獎得獎者，都是花不到100元零錢中了大獎，一位是在嘉義市東區花70元買咖啡；一位是在桃園市楊梅區花60元買大亨堡與飲料；最後一位則是在屏東市頭前溪門市花10元買報紙，這位也是3人中花最少錢就中獎的幸運兒。此外，全聯福利中心本期也開出1張千萬特別獎，得主是在新店建國門市消費，花394元買了鮭魚等生鮮食品，搖身一變成為富翁。

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