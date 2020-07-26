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大嗓門國旗哥違停遭開單飆罵：警察學校教出這種混蛋　辱警下場超療癒

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記者陳豐德／新北報導

新北市中和區日前一名身穿國旗衣的喬姓男子，開車違停在捷運景安站前公車停等區，被員警攔下開單告發，就在問他是否要簽收時，喬男怒罵「操X媽的」、「警察學校教出這種混蛋是不是」等語，員警忍耐許久，最後在支援警力下將他上銬送辦，目擊民眾大讚開單員警的超強自制力，稱警「展現真公僕風範」。

▲▼喬姓男子在景安捷運站的公車停等區違停，不滿遭開單飆罵員警混蛋。（圖／翻攝自我是中永和人）

▲喬姓男子在景安捷運站的公車停等區違停，不滿遭開單飆罵員警混蛋。（圖／翻攝自我是中永和人）

喬姓男子（52歲）當日下午1時許開著轎車，身穿顯眼國旗上衣，在捷運景安站公車停等區違規停車，遭中和分局警安派出所警員謝承諺攔下，喬男不滿稱自己「沒停超過3秒」、「政府缺錢搶成這樣子」，以超大嗓門飆吼，過程中還怒罵「操X媽的」，遭警質問時牽拖自己是在罵政府。

員警當下心平氣和給予警告勸戒，並且製單開罰，就在詢問喬男是否要簽收時，喬男卻躲回車子內不願簽收，員警告知他飆罵「操X媽」已涉嫌妨害公務要送辦，喬男瞬間情緒失控，又罵警方「他媽的，警校是這樣教的是不是」、「警察學校教出這種混蛋是不是」，遭當場壓制，宣讀三項權利後上銬。

在準備返回派出所製作筆錄時，喬男表示他的膝蓋韌帶受傷，於是員警將他帶往雙和醫院治療，後續則依妨害公務、公然侮辱罪嫌移送偵辦。

民眾看到後大讚警方「員警正確執法」、「警方受到任何形式的暴力威脅，都不該被容忍，我們全民都可以做警察的後盾」、「這種就是要給教訓~不是讓他覺得理所當然跟為所欲為」、「員警只不過是等支援，一句話人多好辦事」、「嗓門真的很大，辛苦警員還要坐在他旁邊，擔心警員耳朵會職災」。

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