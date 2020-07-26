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新北警遺失iPhone懸賞2萬...「機身被輾碎」拒付　拾獲者怒告詐欺！

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▲▼新店警察遺失手機懸賞2萬，卻以手機被碾碎拒絕給付酬金被告詐欺 。（圖／記者陳以昇攝）

▲新店警察遺失手機懸賞2萬，卻以手機被碾碎拒絕給付酬金被告詐欺 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新店警分局一名警員，日前遺失一支蘋果手機，發現後傳訊息至自己手機：「拾獲請將手機還我，將給予2萬元」，一位民眾拾獲看到訊息後回撥，與警員媽媽相約返還，但事後警員卻以手機破損嚴重反悔付2萬酬金，民眾心懷不滿，怒告警員詐欺。

上個月（6月）25日，40歲張姓男子在路上撿到一支蘋果手機，機身遭輾碎裂，檢視後看到一則簡訊「手機內有許多重要訊息，若是拾獲，請將手機還我，將給予2萬元報酬」，張男回撥後聯繫上遺失手機的27歲李姓警員的媽媽，雙方相約在捷運站返還手機。

就在交還手機給李警媽媽後，張男狐疑問為何沒給酬金2萬，媽媽表示不清楚這件事，張男心想那就事後再跟李警聯絡，隨即離去。李警拿到失而復得的手機，相當開心卻忘了要交付酬金一事，當天下午接到張男電話，僅表示「晚點給你」。

張男苦等多時不見匯款，再次聯絡李警，他卻以「手機都壓碎了，給2萬太多了」，推託不願給錢，還說「你要怎樣隨便你，但我不會付錢」，張男認為李警不遵守承諾，決定到警局提告詐欺。

新店警分局接獲報案後，得知被告是轄區石碇分駐所李姓警員，分局督察人員立刻前往了解狀況，李警表示確實有傳訊要給2萬酬金給拾獲者，但手機失而復得後機身嚴重毀損，修理費用又昂貴，與張男商討減價，卻強硬非要2萬不可，雙方談判破裂，這才拒絕給付，目前案件已送新北地檢進入司法程序處理。

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