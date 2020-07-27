彰化「黑色大軍」損農擾民　專家公布餌劑配方「防治非全殺死」

▲彰化市山區被大批黑色蟻軍入侵。（圖／韓德生提供）

記者李忠憲／彰化報導

彰化驚傳蟲蟲危機！彰化市日前許多區域的民宅都大量湧入名為「疣胸琉璃蟻」的黑色大軍，在家裡及果園到處亂竄，民眾直起雞皮疙瘩直呼好噁心！專家建議千萬不要用殺蟲劑，建議使用液體誘餌，也公布誘餌製造方法，如此才能一勞永逸滅蟻。

彰化八卦山麓沿線一帶，日前遭大群黑色疣胸琉璃蟻入侵，從戶外田野入侵居家室內，不僅造成民眾生活不便，也將即將收成的龍眼果樹啃咬，危害日益擴大，看得令人頭皮發麻。彰化市民代表韓德生為此，特別找來專家，也是彰化師範大學生物系林宗岐教授到場勘查了解。

請繼續往下閱讀...

▲▼韓德生邀來彰師大林宗岐教授家到場田野調查，了解蟲蟲危機的狀況。（圖／韓德生提供）

彰化市民代表韓德生表示，蟻群危害最近2年數量大噴發，在住家屋頂天花板內築蟻巢，如行軍般的在房內到處爬，碰觸蟻群時也會被咬，或在電燈開關內窩居，造成電燈開關失靈。在戶外停車30分鐘後，就會看到擋風玻璃及車體上就被大量的疣胸琉璃蟻佔據。農民在果園摘果工作時，也常一群30幾隻落到衣服爬在身上，或躲在衣領內側及口袋內，嚴重影響日常生活及工作。

林宗岐教授說，經觀察黑色螞蟻為疣胸琉璃蟻，喜好居住於隱蔽性高的環境，聞到強烈的忌避氣味就會逃竄，噴殺蟲劑防治反而會造成四處擴張。他建議農民加強清園、減少蚜蟲和介殼蟲提供蜜露給疣胸琉璃蟻，若數量龐大可用皂素、硼酸混蔗糖水做防治。

他也公布餌劑製作配方，民眾可用水＋硼砂（3%以下）＋糖（10-20%）。比例如1000毫升水＋30克硼砂＋200克糖。完成後，硼砂糖水以淺盤盛裝，罩上蓋子，蓋子可用不透明奶粉罐蓋，在邊緣缺刻數處，方便螞蟻出入。最好在室外多處放置，不要放在室內，以免反將螞蟻引入。

另外，糖水會逐漸蒸發變乾，2至3天需補充1次，否則變成黏稠狀就失去效用；硼砂比例不能超過3%，否則螞蟻不會吃；尚未使用的糖水必須放冰箱冷藏，以防發酵長霉。

林宗岐也提醒，防治目的在於控制族群數量及密度，控制在「不會危害、不會干擾」的程度，若將環境中的螞蟻全殺死，生態系循環可能會出現別的物種取而代之，造成另一種失衡。

・睡前厚敷，起床變美人

【更多新聞】

►影／「萬秀洗衣店」老夫妻棄衣混搭爆紅！ 幕後推手「帥孫」曝光

►遊客爆量+恐怖大塞車！溪頭「以價制量」 停車費8月1日喊漲

►警匪追逐5公里 酒駕男闖紅燈逆向警善意提醒「靠邊停不然會出車禍」