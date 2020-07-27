警匪追逐5公里　酒駕男闖紅燈逆向警善意提醒「靠邊停不然會出車禍」

▲酒駕男拒攔查，警匪追逐5公里，逆向闖紅燈樣樣來，最後仍遭警方逮捕。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

陸姓工人26日「臉紅紅」騎車遭警方示意攔查，他竟加速逃逸還超速、逆向，上演5公里長的警匪追逐。尾隨警員還好心提醒「靠邊好好講不然會出車禍」，最後仍遭攔下，酒測超標。陸男除遭依公共危險罪送辦外，還得因為誇張違規行為遭開罰1萬9千6百元，實在不值得。

第二警分局永興派出所警員沈修安，昨日下午4點多騎警用機車巡邏，在三民路、益華街口停等紅燈時，發現騎著黑色重型機車，身材壯碩黝黑的男子臉色紅通通，還有明顯酒味，立刻示意他靠邊停車接受攔查。

▲▼員警緊追酒駕男，還善意提醒他「靠邊好好講，不然你會出車禍」。（圖／民眾提供）

豈知，該名男子竟不理會，直接加速闖紅燈，沈員立刻鳴警笛、開警燈尾隨，並請求線上警網支援。只見男子沿路狂飆，逆向、闖紅燈、超速全都來，沈員只能保持距離跟緊，最後追到三民路親親戲院，男子遇上車陣速度減緩，沈員還多次提醒他「靠邊停車好好講」、「不然你會出車禍」，男子最後自知逃不過，在北區育隆路乖乖停車就逮。

警方表示，23歲陸姓男子酒測超標，依公共危險罪嫌送辦；逃逸過程包括闖5個紅燈、逆向行駛、不服稽查取締，將依《道路交通管理處罰條例》開罰共1萬9千6百元。

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