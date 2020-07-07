半夜蟑螂出沒！他慌拿殺蟲劑「一噴變色」經典寶藍　網笑炸：日本車同款

網搜小組／鄺郁庭報導

蟑螂是許多人都害怕的生物，不論男女，遇到時都可能手忙腳亂配上一陣尖叫，但發生這樣的事情，讓人餘悸猶存又忍不住笑噴。一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，半夜在家看到蟑螂出沒，他慌得找殺蟲劑，結果一噴出來超傻眼，直接把蟑螂黑升級日產車藍，讓其他人直笑「牠回去巢穴應會被排擠。」

▲原PO貼出「寶藍蟑」的照片（左），有網友真的P了車子LOGO上去。（圖／翻攝自爆廢公社）

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這位男網友文中表示，「半夜有蟑螂，情急之下拿成噴漆罐……」接著貼出一張照片，只見他當下似乎是拿了「殺蟲劑」就往蟑螂身上噴，不只地板遭殃，連眼前的蟑螂都變成寶藍色，讓原PO也看傻眼「不說了……我先去擦地板。」

▲原PO要拿殺蟲劑，誤拿成噴漆罐的結果。（圖／翻攝自爆廢公社）

眼前一幕也讓男網友聯想到某日本知名車子品牌，忍不住笑說，「怎麼這顏色的東西好像都很會跑……好一個S牌經典色。」至於蟑螂有沒有幸升級變成跑車，原PO則公布解答，「發現牠變色之後，馬上換成殺蟲劑，所以死了。」

貼文一出後，其他網友也笑炸，「噴成這種顏色後，感覺比較沒那麼恐怖了」、「噴漆技術不錯，很均勻」、「你要放牠走～讓它被同伴排擠」、「下次粉紅色好嗎」、「我都噴香水，想說如果跑掉牠回去一定被同伴笑（哈哈哈蟑螂還噴什麼香水）」、「藍寶蟑尼」、「第一次覺得蟑螂很可愛」、「我懷疑你業配S牌的車。」