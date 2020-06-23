8顆巧克力5顆長蛆！她怒控「和女兒吃了2個月」　 店家回應：正常現象

▲一名女子在高價巧克力裡面發現有蛆蟲。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

上海一名仲女士兩個月前買了一包價格高昂的巧克力，最近發現裡面生蛆了。陸媒記者實際到仲女士家裡採訪，拆了8顆巧克力，竟然5顆有蛆蟲，少則1條，多則2、3條。店方表示，由於近期上海處於梅雨季節，巧克力長蟲是比較正常的現象，仲女士對此解釋則不能接受。

據《看看新聞》報導，仲女士是一名「巧克力控」，兩個月前她花了400多塊（約新台幣1672元）從Venchi買了一包散裝巧克力，剛開始買回家還捨不得吃，隔幾天就拿1、2顆出來吃，沒想到最近發現，這袋巧克力生蛆了，而且數量還不少。

記者在仲女士家中，現場拆封了剩下的Venchi巧克力，結果拆了8顆，竟然5顆裡有蛆蟲，少則1條，多則2、3條，讓人看了感到噁心。

在巧克力中吃出蛆蟲後，仲女士就返回店家協商處理。店家表示，由於近期上海處於梅雨季節，巧克力長蟲是比較正常的現象。

不過，仲女士對店負責人的解釋不能接受，也拒絕對方提出的退一賠一的方案，她說這兩個月裡，她和女兒都吃過這袋巧克力，現在竟然發現裡面生蛆，也讓她對這個進口品牌失望透頂。

更讓仲女士失望的是，她發現蛆蟲並向店家提出問題後，同類產品依然在售賣，而她提出的對同批次產品檢查的建議，店家也並未重視。

記者隨後來到該店家，也購買了一袋散裝巧克力現場拆封查看，不過購買的這袋並沒有發現蛆蟲。負責人表示，Venchi的散裝巧克力要求存放溫度控制在16到19度，仲女士這袋生蛆的巧克力應該是自己儲存不當。

負責人強調，這個品牌的巧克力始終堅持不添加防腐劑和殺蟲劑，但不管責任在誰，他們都願意重新調查，並給仲女士一個滿意的答覆。目前，仲女士已經向市場監管部門反映此事。

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