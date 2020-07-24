美國哈佛牙博士無照行醫　借學生診所植牙清囊腫辯「帶朋友去看診」

▲美國牙醫博士陳俊龍因在取得台灣牙醫師執照前行醫遭起訴。（圖／翻攝陳俊龍博士牙醫師Dr. Leon Chen網頁）

記者劉昌松／台北報導

美國哈佛牙醫博士陳俊龍，曾開設多場植牙課程，但是他卻2016在考取台灣牙醫師資格前，就多次向學生借用診所場地，為3名病患進行植牙、清除囊腫等手術，出借場地的正牌牙醫只能在一旁緊張地看著植牙過程，台北地檢署24日依違反《醫師法》起訴陳俊龍。

陳俊龍1993年取得美國哈佛大學牙科醫學博士全額獎學金榜首畢業，在個人網頁上聲稱，是全美牙科聯考史上最高分紀錄，但實際上，陳俊龍直到2016年間，才考取台灣的牙醫師資格。

檢方調查，陳俊龍在取得牙醫資格前，早在2012年、2013年間，就已經2度因無照執業被檢察官依違反《醫師法》給予緩起訴處分。但在2014、2015年間，陳俊龍仍持續向學生借用診所場地，幫3名病患進行2個拔牙後植牙，以及1個清除囊腫的手術。

後來因為其中1間診所的合夥經營者發生糾紛檢舉，陳俊龍再次違法執業的事情才爆發，但陳俊龍始終否認犯行，堅稱只是帶朋友去學生的診所就診，不過因為在場其他牙醫、病患等人都指證歷歷，檢察官不採信陳的辯詞，依法起訴。

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