　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

導正錯誤飲食觀念　營養吃得好化療放療免煩惱！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲成大醫院營養部李蕙馨營養師表示，癌症病人在治療期間要獲得足夠的營養與熱量，才能維持體重、保持體力，以繼續進行完成治療療程。（圖／記者林悅翻攝）

▲成大醫院營養部李蕙馨營養師表示，癌症病人在治療期間要獲得足夠的營養與熱量，才能維持體重、保持體力，以繼續進行完成治療療程。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

生病的人，營養的攝取很重要，特別是癌症病人，然而卻常聽到治療期間癌症病友與家屬對於飲食有錯誤觀念，如特定食物有毒不能吃、喝雞湯就能補充營養不需吃雞肉，或是營養品使用不當等，常因一些無科學根據的禁忌，造成病人進食時的心理壓力，更可能因而降低食物攝取量，導致所需的營養不足。

成大醫院營養部李蕙馨營養師表示，癌症病人在治療期間要獲得足夠的營養與熱量，才是維持體重、保持體力以能繼續治療的不二法門。所以一定要好好聽營養師說，不再只是道聽塗說。

請繼續往下閱讀...

▲成大醫院營養部李蕙馨營養師表示，癌症病人在治療期間要獲得足夠的營養與熱量，才能維持體重、保持體力，以繼續進行完成治療療程。（圖／記者林悅翻攝）

癌症病友要吃得安心又健康，李蕙馨營養師提醒有4項飲食的小撇步該注意：一、均衡飲食勿生食：很多癌症病友因為飲食的過度禁忌而導致營養不良，治療期間的飲食除了要避免生食以減少腸胃道感染的風險外，最重要的是均衡飲食，以能補充足夠的熱量與各種營養素。

二、軟嫩滑溜好吞嚥：因為治療引起口乾、吞嚥困難或口腔黏膜破損、咀嚼困難等副作用，會影響進食及意願，建議可以利用勾芡來增加食物潤滑度，或是選擇蒸蛋、豆花、奶酪等軟嫩滑溜的蛋白質食物當點心，也可以選擇將食材剁碎、攪打成細泥狀後加入少許增稠劑將食物重新塑形以增加食慾，讓病友不再每餐都吃攪打成一整碗的流質食物，提振食慾以補充足夠的熱量與各種營養素。

▲成大醫院營養部李蕙馨營養師表示，癌症病人在治療期間要獲得足夠的營養與熱量，才能維持體重、保持體力，以繼續進行完成治療療程。（圖／記者林悅翻攝）

三、少量多餐高蛋白：治療期間會有食慾不振、腹脹等不適，進食時會建議先吃料再喝湯。李蕙馨營養師說，為避免熱量較低且營養素不均衡的湯品占據胃的空間，應該先吃優良蛋白質、熱量較高的豆蛋魚肉類，接下來才喝湯，例如：先吃雞肉，再喝雞湯或雞精。

四、適當補充營養品：李蕙馨營養師指出，整體熱量攝取足夠的病友並不需額外補充營養品，通常是進食少的病友才建議補充。因此，如果食慾差且進食比平常少的病友，會建議：1、在餐間補充均衡營養配方。1瓶250大卡的均衡營養配方相當於1/3個均衡營養便當的熱量；2、.若需限水、或想減少餐次又需要高熱量的病友，則會建議調整為濃縮配方，目前市售濃縮配方熱量約4、5百大卡，相當於1/2-2/3個均衡營養便當的熱量。3、不敢單喝營養品的病友，則建議使用營養品為基底搭配天然食物，如使用均衡營養配方攪打水果成果汁牛奶，或利用濃縮配方做成奶昔、奶凍或布丁等點心來補充。

・買氣炸鍋再送炒鍋、料理刀超划算

ET快訊
洗完澡穿「童貞殺毛衣」挑逗！男友天真1舉動...她怒毀整件
快訊／趙孟姿生了！　許孟哲感動PO寶寶第1張照
永和災難「像被炸過」路塌屋陷！住戶晚間回家…她哭癱：怕死了
台南爺爺遭芒果砸頭！警火速逮兇手…酒醉男到案卻否認
台北電影獎完整得獎名單／《返校》百萬首獎抱走6獎「大贏家」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

導正錯誤飲食觀念　營養吃得好化療放療免煩惱！

台中購物節APP下載破10萬次　盧秀燕抽汽車大獎得主驚呼太幸運

16霸凌者「賞巴掌、要求下跪」還開直播　「新北勇媽」霸氣擊退救出1女學生

桃園霸王餐女「正面曝光」！棄單12次爽吃　店家火了怒告

14年電風扇突然停下！他拆開馬達保養…見「噁爆棉絮」嚇壞：差點燒掉

新北、宜蘭大啖南方澳黑鮪魚　「新宜連線」推漁港經濟觀光行銷

快訊／台灣牛結節疹再增案例　金門12畜牧場50頭牛染疫將全撲殺

阿伯捷運開手電筒看書…要求她手機轉邊　「理由曝光」網傻眼

影／白沙屯媽祖回鑾駐駕！老闆「生意關係不方便」送客　廟方、信眾全看傻

21歲剪片趕作業「視網膜退化」！　她用自身慘況警世：這幾年的努力都白費了

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

熱情海獅「肚肚撸地」幫清水池　髒水四處推散！網笑：來亂的吧

超虔誠香燈腳！走步機虛擬進香　他遠端鑽轎底...網：媽祖保祐你

Hebe田馥甄《一一》起舞全身痠痛　只睡兩小時哀怨「想融化在床上」

太誇張!兩張合照要價台幣2500 小心俄羅斯布偶人專挑遊客下手

敲雞太累！他幫雞販發明新工具啞鈴槓片+棒球棍直接省1/3工作

導正錯誤飲食觀念　營養吃得好化療放療免煩惱！

台中購物節APP下載破10萬次　盧秀燕抽汽車大獎得主驚呼太幸運

16霸凌者「賞巴掌、要求下跪」還開直播　「新北勇媽」霸氣擊退救出1女學生

桃園霸王餐女「正面曝光」！棄單12次爽吃　店家火了怒告

14年電風扇突然停下！他拆開馬達保養…見「噁爆棉絮」嚇壞：差點燒掉

新北、宜蘭大啖南方澳黑鮪魚　「新宜連線」推漁港經濟觀光行銷

快訊／台灣牛結節疹再增案例　金門12畜牧場50頭牛染疫將全撲殺

阿伯捷運開手電筒看書…要求她手機轉邊　「理由曝光」網傻眼

影／白沙屯媽祖回鑾駐駕！老闆「生意關係不方便」送客　廟方、信眾全看傻

21歲剪片趕作業「視網膜退化」！　她用自身慘況警世：這幾年的努力都白費了

台北電影獎／《下半場》朱軒洋、范少勳槓龜！　導演揭心聲：為他們感到可惜

台北電影獎／《返校》橫掃百萬首獎6獎　導演走出憂鬱低潮

台北電影獎評審／為何《下半場》范少勳「影帝、新人全輸掉」？吳念真曝內幕

明明過得好卻每天抱怨生活？3法則分辨人生中的地雷　轉念找回幸福

許光漢床戲好惹火！姚愛寗羞曝「導演把我們關進小房間」

導正錯誤飲食觀念　營養吃得好化療放療免煩惱！

半夜爬上繼子床！她吃掉「20歲陽光鮮肉」還懷孕　po片狂賀「結婚啦」

台北電影獎／王淨「大家說我很糟」陷低潮　《返校》奪影后揚眉吐氣：很爽

或許相信王子會來救她！違背自己救了金秀賢　解析徐睿知內心世界

日本將於2031年生產「新型隱型戰機」　可和F-35戰機協同作戰

生活熱門新聞

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

三倍券官網出包　唐鳳親回PTT救援

桃園霸王餐女「正面曝光」！店家火了怒告

21歲剪片趕作業「視網膜退化」：努力都白費了

老翁嘴角上揚亡「屍體會說話」找到她

台中4同事集資1200！爽中30億

3歲娃罵客人「X！」　鐵人嬤嚇收攤

12處森林遊樂園　7/15起每人免費玩一次

穿童貞殺毛衣挑逗！男友1舉動她怒了

史上最晚7月颱？氣象局曝颱風發展關鍵時間

買飲料遭店員差別待遇！工人怒嗆

5色中衛口罩11點開賣！各通路懶人包一次看

更多熱門

相關新聞

約會時容易犯下的4個錯誤

約會時容易犯下的4個錯誤

兩個互相有好感的人，一開始都會藉由「約會」來讓彼此更加了解，也從言行談吐之間來判斷是否該和眼前這個人交往，女孩們除了要好好審視對面的男孩是不是你心目中的白馬王子，同時也要小心別在約會時犯了以下幾個錯誤，可能會讓男生瞬間蹦出「我不喜歡這種女人」的想法喔。

2020下半年12星座「吃的營養輔助品」

2020下半年12星座「吃的營養輔助品」

10大瘦身真相，別再當減肥笨蛋

10大瘦身真相，別再當減肥笨蛋

屌打其他蔬菜！吃地瓜葉「營養炸裂」6好處曝光了

屌打其他蔬菜！吃地瓜葉「營養炸裂」6好處曝光了

吃水果瘦身4 NG行為會越減越肥

吃水果瘦身4 NG行為會越減越肥

關鍵字：

導正錯誤飲食觀念營養化療放療煩惱

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

陳建州道歉「真的是時候了」！

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！網看完氣炸

李榮浩下跪求婚　楊丞琳「忘詞哭叫5分鐘」完整畫面曝光！

惠蓀林場遊客走失半個月尋獲遺體

身分證亂填A123456789　害他信用破產

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

隋棠被罵「不該讓女兒露上身」網看照片傻眼

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

進口冷凍蝦驗出新冠病毒！陸海關暫停進口

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

更多

最夯影音

更多
粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康
很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面