導正錯誤飲食觀念　營養吃得好化療放療免煩惱！

▲成大醫院營養部李蕙馨營養師表示，癌症病人在治療期間要獲得足夠的營養與熱量，才能維持體重、保持體力，以繼續進行完成治療療程。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

生病的人，營養的攝取很重要，特別是癌症病人，然而卻常聽到治療期間癌症病友與家屬對於飲食有錯誤觀念，如特定食物有毒不能吃、喝雞湯就能補充營養不需吃雞肉，或是營養品使用不當等，常因一些無科學根據的禁忌，造成病人進食時的心理壓力，更可能因而降低食物攝取量，導致所需的營養不足。

成大醫院營養部李蕙馨營養師表示，癌症病人在治療期間要獲得足夠的營養與熱量，才是維持體重、保持體力以能繼續治療的不二法門。所以一定要好好聽營養師說，不再只是道聽塗說。

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癌症病友要吃得安心又健康，李蕙馨營養師提醒有4項飲食的小撇步該注意：一、均衡飲食勿生食：很多癌症病友因為飲食的過度禁忌而導致營養不良，治療期間的飲食除了要避免生食以減少腸胃道感染的風險外，最重要的是均衡飲食，以能補充足夠的熱量與各種營養素。

二、軟嫩滑溜好吞嚥：因為治療引起口乾、吞嚥困難或口腔黏膜破損、咀嚼困難等副作用，會影響進食及意願，建議可以利用勾芡來增加食物潤滑度，或是選擇蒸蛋、豆花、奶酪等軟嫩滑溜的蛋白質食物當點心，也可以選擇將食材剁碎、攪打成細泥狀後加入少許增稠劑將食物重新塑形以增加食慾，讓病友不再每餐都吃攪打成一整碗的流質食物，提振食慾以補充足夠的熱量與各種營養素。

三、少量多餐高蛋白：治療期間會有食慾不振、腹脹等不適，進食時會建議先吃料再喝湯。李蕙馨營養師說，為避免熱量較低且營養素不均衡的湯品占據胃的空間，應該先吃優良蛋白質、熱量較高的豆蛋魚肉類，接下來才喝湯，例如：先吃雞肉，再喝雞湯或雞精。

四、適當補充營養品：李蕙馨營養師指出，整體熱量攝取足夠的病友並不需額外補充營養品，通常是進食少的病友才建議補充。因此，如果食慾差且進食比平常少的病友，會建議：1、在餐間補充均衡營養配方。1瓶250大卡的均衡營養配方相當於1/3個均衡營養便當的熱量；2、.若需限水、或想減少餐次又需要高熱量的病友，則會建議調整為濃縮配方，目前市售濃縮配方熱量約4、5百大卡，相當於1/2-2/3個均衡營養便當的熱量。3、不敢單喝營養品的病友，則建議使用營養品為基底搭配天然食物，如使用均衡營養配方攪打水果成果汁牛奶，或利用濃縮配方做成奶昔、奶凍或布丁等點心來補充。

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