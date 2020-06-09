請假缺席市議會備詢　高市工務局長：將解職的政務官備詢有意義嗎？

▲高市工務局長吳明昌（左）。（圖／翻攝吳明昌臉書）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜確定遭罷免後，各局處首長將與韓國瑜共進退，對此，高雄市工務局長吳明昌8日於個人臉書PO出「給工務局同仁的一封信」，雖這則貼文已遭移除，但9日早他又於臉書說道，「我現在去接受質詢，就像一個市民接受議員質詢，那不是把議員的格做低了嗎？」解釋自己向議會請假的立場，並強調「請放心！工頭會負責盡職做到最後一刻！」

罷免投票結束，吳明昌8日在私人臉書感性提到，「擔任公務員41年也該休息了，只是想不到會以這麽奇妙的方式，結束公務生涯，工作期間如有對不起大家的地方請多包涵」，不過這則貼文事後已遭移除。

面對外界好奇他為何8日請假沒去接受備詢，吳明昌9日上午再次於臉書發文表示，公務員領人民薪水本應盡義務，服務人民是天經地義，他41年的公務生涯不論是擔任事務官、政務官，都有盡職責在工作，「即使在去職前發生任何天災地變，工頭也會帶領同仁投入工作！所謂當一天和尚敲一天鐘，絕不會逃避」。

吳明昌坦言，政務官是跟隨市長同進退的，罷免市長等於罷免所有的政務官，因此自6日投票結果出爐，市府已轉處於看守狀態，「實務上來講經常性、延續性的工作都不受影響，但政策性的業務都不會去做任何指示」。

吳明昌認為議會是一個論政的地方，質疑「一個要解職的政務官接受質詢有意義嗎？」他反向思考稱，「我現在去接受質詢，對議員來講，不是等於一個市民在接受質詢嗎？那不是把議員的格做低了嗎？」覺得自己請假由事務官接受質詢，是一種尊重方式，但倘若議會能停止議事進行，等到新市、首長就任後再開議那會是最合理的。

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