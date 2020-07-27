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拜讀「105頁樓鳳碩士論文」！PTT神人「12點精華」被推爆...秒變老司機攻略

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▲▼張榮哲論文竄升到第2名。（圖／翻攝自台灣博碩士論文知識加值系統網站）

▲張榮哲論文爆紅。（圖／翻攝自台灣博碩士論文知識加值系統網站）

記者周亭瑋／綜合報導

在李眉蓁爆出碩論抄襲爭議後，台灣碩博士論文網站中，點閱第2名的「樓鳳碩士」意外竄紅，就有PTT鄉民日前將整篇105頁全拜讀完畢，並熱心整理出12大重點，他表示，文章內有許多基本術語介紹，很適合「剛入行的學弟」，也可以作為日後消費的參考。

神人在八卦板提到，整篇論文主要是在比較台籍、中國籍、東南亞性工作者的價錢與分布，同時也順便整理出「中山區／西門町／三重」的分布，對於詳盡內容，他盛讚道，「這部份很有參考價值， 交通方便對大家都很重要，小姐容易移動，客人不用找停車，吃飽就能立刻振興經濟。」

請繼續往下閱讀...

文中指出，不論性工作者來自哪裡，最低價就是1600元。對此，神人不禁笑說，「表格內也羅列了不同的價位分別有多少人消費，各位不妨看一下自己是盤子還是甘苦人。」

▲拜讀「105頁樓鳳碩士論文」！PTT神人「12點精華」被推爆。（圖／翻攝自PTT，詳見文章請點）

▲神人幫大家整理出精華。（圖／翻攝自PTT，詳見文章請點

此外，文中揭露這行各個職位包括馬伕、雞頭、總機、水房等抽成比例，而數據令作者相當詫異，直呼雞頭完全是個相對低風險但高報酬的工作，不過因為新興旅遊的崛起，雞頭也將逐漸消失。同時，內文還記載了跑單跟被抄的SOP，及錢該賠給誰的江湖規矩。

在這篇論文中，作者不忘提出一個合法的理想模型，表示性工作者註冊於醫院，有定期合格健檢者才能拿到QR code；跟客人媒合成功後，可以直接到附近旅館（無人旅館更佳），客人出示QR code讓性工作者掃描後開始交易，「如此國家能以較低的成本管例性病防治、抽稅，以及防堵人口販運。」

▲張榮哲每天蒐集雞頭報班，寫出105頁關於大台北樓鳳性產業論文。（圖為資料照／記者邱中岳翻攝）

▲張榮哲每天蒐集雞頭報班，寫出105頁關於大台北樓鳳性產業論文。（圖為資料照／記者邱中岳翻攝）

最後，神人也分享讀後心得，「平常有固定消費的鄉民不妨稍微記一下，文章內各區／各國籍性工作者的數字，作為日後消費的參考，才不枉作者寫了這麼大一篇專業論文。」

po文一出，果然引起熱議，鄉民紛紛留言直呼，「這種研究貢獻度很高阿」、「這本真的是當代台灣社會學研究巨著」、「這超有貢獻，鄉民的碩士論文95%都沒這篇有用」、「這篇也不錯，心路歷程」、「一窺全貌，這種實地考察報告非常難得，會是重要史料，以後相關政策討論也會引用裡面數據」、「何止老司機，根本菩薩」。

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