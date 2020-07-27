微信印度服務正式喊停！　大量商家叫苦：與財富「失聯」了

▲印度25日正式限制微信WeChat。（示意圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

印度電子資訊技術部（MeitY）以損害印度主權完整及國家安全為由，6月29日宣佈禁止使用59款中國大陸App，包括抖音海外版TikTok、通訊軟體微信（WeChat）等。7月25日微信正式限制身在印度的用戶發送及接收訊息，大量商戶受到衝擊。

據印度科技媒體Entrackr報導，微信25日正式停止向身在印度的用戶服務，並向用戶發送通知，稱「根據印度法律，我們目前無法為您提供微信服務。我們重視每一位用戶，而數據安全和私隱對我們來說是最重要的。我們正在與相關部門接觸，希望未來能夠恢復服務。」

此舉讓不少印度商家叫苦連天，因為他們主要靠其與大陸生意聯繫，微信停用意味著與財富「失聯」，在封殺令出來後，他們紛紛在微信朋友圈，留下自己的電話和信箱。

據《新浪財經》報導，騰訊2012年就到印度建立微信運營團隊，很快拿下2500萬用戶，並連續45天位居谷歌商店下載排行榜首位。

▲美國也盯上微信和TikTok。（圖／路透）

印度當局6月29日發佈聲明，稱有關App存在安全問題，「危害印度主權與完整、國防、國家安全與公共安全」，同時收到多方投訴，其中一些App在Android和iOS系統上存在數據濫用情況，且以未經授權的方式竊取用戶數據，秘密傳送到印度境外的伺服器。

除了印度外，美國也盯上微信和TikTok。一名白宮官員15日透露，川普政府正在研究社群軟體如TikTok、WeChat（微信）可造成的國安風險，並預期在接下來數周內採取相對應的行動。