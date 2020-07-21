TikTok存安全疑慮遭多國封殺　臉書搶快八月推出新短影音功能「Instagram Reels」　

▲TikTok遭到多國封殺。（圖／路透）

實習記者張呈緯／綜合報導

抖音海外版本TikTok近期陷入資安問題，不僅印度明令禁止，其他國家也正在考慮進行封殺。看準抖音退出後，空出的短影音市場，臉書官方宣布，將在8月推出新短影音功能Instagram Reels，未來將陸續在美國、英國、日本等50多個國家上線，確切的上線時間之後會再公布。

因質疑大陸的內容審查制度，恐將用戶的個資以及其他隱私洩漏，TikTok被多次指出可能含有資安漏洞，儘管官方表示，海外版是由美國分公司獨立經營的，數據中心也不在大陸境內，各國仍以存有安全疑慮為由，討論對其進行禁止。

隨著多國的禁止，抖音從短影音市場跌落神壇，臉書趁此見機行事，推出新影音功能「Instagram Reels」。與TikTok相同，Reels同樣主打音樂短影音，加入視覺效果，能增加影片的豐富度與多樣性，同時編輯過的影片也可以連結到Instagram，讓用戶能快速在「Stories」限時動態上，展示自己完成的影音。

以 Instagram 的影響力，如果TikTok遭到華府封殺，Reels很可能接收過去TikTok所累積的數千萬美國用戶，如此龐大的市場將為擁有近30億用戶的臉書，帶來新的機會。