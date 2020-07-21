　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

TikTok存安全疑慮遭多國封殺　臉書搶快八月推出新短影音功能「Instagram Reels」　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼TikTok。（圖／路透）

▲TikTok遭到多國封殺。（圖／路透

實習記者張呈緯／綜合報導

抖音海外版本TikTok近期陷入資安問題，不僅印度明令禁止，其他國家也正在考慮進行封殺。看準抖音退出後，空出的短影音市場，臉書官方宣布，將在8月推出新短影音功能Instagram Reels，未來將陸續在美國、英國、日本等50多個國家上線，確切的上線時間之後會再公布。

因質疑大陸的內容審查制度，恐將用戶的個資以及其他隱私洩漏，TikTok被多次指出可能含有資安漏洞，儘管官方表示，海外版是由美國分公司獨立經營的，數據中心也不在大陸境內，各國仍以存有安全疑慮為由，討論對其進行禁止。

隨著多國的禁止，抖音從短影音市場跌落神壇，臉書趁此見機行事，推出新影音功能「Instagram Reels」。與TikTok相同，Reels同樣主打音樂短影音，加入視覺效果，能增加影片的豐富度與多樣性，同時編輯過的影片也可以連結到Instagram，讓用戶能快速在「Stories」限時動態上，展示自己完成的影音。

以 Instagram 的影響力，如果TikTok遭到華府封殺，Reels很可能接收過去TikTok所累積的數千萬美國用戶，如此龐大的市場將為擁有近30億用戶的臉書，帶來新的機會。

ET快訊
袁惟仁腦溢血消失2年...好友陳子鴻曝他「最新近況」！
快訊／彰化單親爸攜3孩子燒炭自殺！　4人明顯死亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

公車被劫持！20乘客淪人質　烏克蘭槍手：引爆炸彈一起死

瑞典環保少女獲頒人權獎　100萬歐元獎金全捐出

TikTok存安全疑慮遭多國封殺　臉書搶快八月推出新短影音功能「Instagram Reels」　

聯邦軍警「亂棍打+胡椒噴霧」　53歲退役軍人屹立不倒…網封：鋼鐵俠！

洗澡水漂幼蟲！曝韓國淨水廠門戶洞開吸引飛蚊「交配產卵」：池內都屍體

狗媽媽被擄走「刀切脖子挖晶片」丟棄　7寶寶全消失…主人崩潰

13人相約游泳遇死劫！　巴拿馬湖畔驚見「7人陳屍」　身上多處槍傷

北韓「零確診」經得起考驗！WHO駐平壤代表比讚「背書」：千人受檢皆陰性

加拿大上空驚現「圓盤狀不明物」！　UFO專家：外星人對機場超有興趣

東京新增237例！住院人數20天暴增3倍　

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

公車被劫持！20乘客淪人質　烏克蘭槍手：引爆炸彈一起死

瑞典環保少女獲頒人權獎　100萬歐元獎金全捐出

TikTok存安全疑慮遭多國封殺　臉書搶快八月推出新短影音功能「Instagram Reels」　

聯邦軍警「亂棍打+胡椒噴霧」　53歲退役軍人屹立不倒…網封：鋼鐵俠！

洗澡水漂幼蟲！曝韓國淨水廠門戶洞開吸引飛蚊「交配產卵」：池內都屍體

狗媽媽被擄走「刀切脖子挖晶片」丟棄　7寶寶全消失…主人崩潰

13人相約游泳遇死劫！　巴拿馬湖畔驚見「7人陳屍」　身上多處槍傷

北韓「零確診」經得起考驗！WHO駐平壤代表比讚「背書」：千人受檢皆陰性

加拿大上空驚現「圓盤狀不明物」！　UFO專家：外星人對機場超有興趣

東京新增237例！住院人數20天暴增3倍　

快訊／台南恐怖下水道！水資源中心2人作業失聯　送醫搶救不治身亡

台南恐怖「殺人地下道」！他進入失聯…22歲男跟下去　結果趴10m深水面雙亡

日本腦炎連三週新增確診！再添3例「新北30多歲女性也中鏢」

三倍券出現首宗破損個案　經濟部：今已聯繫更換新券

全台唯二！花蓮「台版迪士尼城堡飯店」獲卓越5星標章

中共「長程火砲飛彈」攻台沒人擋得住！林郁方：近幾月台海爆戰爭可能性增加

Apple挺環保　承諾2030年對供應鏈和產品實現100%碳中和

別白費力氣了！盤點「普妹撩不動」的星座男Top3　怪奇水瓶超難搞

為東京奧運暖身！　冠軍女兒、前冬奧國手分享運動經歷

謝金河：台積電若邁向400元　台股12682點水到渠成　

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

國際熱門新聞

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

翁「垂頭癱死博愛座」乘客伴屍數小時

戴套上陣老婆還是懷孕！他衝浴室驚見「滿滿貓抓痕」

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

即／英國宣布：即起中止引渡香港

「谷歌更新」先別點！小心個資外洩

《半澤直樹2》首集創高收視率　螢幕出現台灣字眼

性愛學家「全裸」死床上　一旁詭放名牌包、連身裙

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

即／「2500萬人染疫」...伊朗衛生部急回應

21歲妹咬球球當狗　月收百萬！

幼貓遭虐殺　他冷血看貓活活燒死

牛津疫苗免疫反應　9月生產百萬劑

更多熱門

相關新聞

獨／知名女醫遭盜照代言騙很大　她喊：鳥醫師怎會隆乳

獨／知名女醫遭盜照代言騙很大　她喊：鳥醫師怎會隆乳

國內知名泌尿科女醫師張美玉真的發火了！原來她的照片遭到盜用放到臉書廣告，這則廣告還要「徵求百人」消除妊娠紋，氣得讓張美玉醫師把廣告截圖放在自己臉書表示「與我無關」，她說自己的照片遭到盜用已經不下數十次，從陰道發炎、隆乳等等..但是唯獨缺了自己的本科，讓她直說：「我看鳥加大」。

王文洋子控密友盜用臉書　學長稱「為他爭取自由」

王文洋子控密友盜用臉書　學長稱「為他爭取自由」

PO文稱陳菊貪污　女韓粉改判賠10萬

PO文稱陳菊貪污　女韓粉改判賠10萬

見TikTok網友！少女慘遭3男性侵

見TikTok網友！少女慘遭3男性侵

控制仇恨言論失敗　迪士尼砍臉書廣告經費

控制仇恨言論失敗　迪士尼砍臉書廣告經費

關鍵字：

Instagram Reels臉書TikTokfacebook短影音

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

外送員買雞排遭打　討54萬只判賠1萬

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

更多

最夯影音

更多
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面