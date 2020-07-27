館長直播掩面淚崩「如果爸爸可以幫你痛」　不捨4歲兒斷腿整夜哭疼

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢的兒子日前在公園玩耍，意外被踩斷腿，他26日晚間直播時談到此事，一度講到哽咽落淚，坦言兒子整晚一邊哭一邊睡，接著又痛醒，幾乎沒有怎麼睡，「小孩在那邊痛，我又沒有辦法分擔，如果爸爸可以幫你痛，如果我可以幫他痛……。」

館長坦言，聽到受傷的消息第一時間當然很生氣，25日晚上是交由保母照顧，兒子說要玩溜滑梯，他們就一起去附近的公園，保母說孩子甩開手就往前跑，剛好旁邊的籃球場有球往外拋出來，那個人衝出來要救球，跳起來之後就往小孩的腳踩下去，才會造成腿骨折受傷。

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▲館長心疼兒子受傷。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

事情發生之後館長趕到醫院探望，保母相當自責，網路上雖然有很多猜測說他會報復，但這件事怪不了誰，所以不會對任何人追究，只是有跟保母講，希望以後外出要牽好孩子，「接下來治療才是最重要的事，你把誰打死都沒有用，謝謝大家關心啦。」

「但是為人父母真的是……小孩在那邊痛，我又沒有辦法分擔，如果爸爸可以幫你痛，如果我可以幫他痛……。」談到兒子從醫院返家休養的狀況，館長一度講到哽咽，並拿起毛巾擦拭淚水，雖然他平時比較大男人，但看到4歲多的兒子受傷，也是會心疼難過，「小孩會讓男人很軟弱，又氣。」

館長也透過這次的經驗向粉絲喊話，「所以說真的要孝順父母」，大家都有小孩，他也不是特別的人，發生這樣的事情會不捨，但往好的方面想，這也是給孩子的磨練，或許他以後就會記取教訓，知道不可以這樣亂衝亂跑，「這都是命。」