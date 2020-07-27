快訊／美駐成都總領館10時正式關閉！　央視：中方人員「正門進入」接管

▲美國駐成都領事館降旗。（圖／翻攝自央視）

記者劉亭／綜合報導

中國要求美國3日內關閉駐成都領事館。美國駐成都總領事館今（27）日早上6時18分降下美國國旗。根據央視消息，按照中方要求，美國駐成都總領館7月27日上午10時閉館。中方主管部門隨後從正門進入，實行接管。

報復中國駐休士頓領事館被關閉，中國24日通知美國駐成都領事館，依照對等原則於3日內關閉。3日間不少人員和車輛進出美國駐成都總領事館。而在26日晚間一輛吊車開入，27日淩晨再駛入5輛運輸卡車，裝載了五個集裝箱、兩個大箱子以及其他物品離開領館。

▲美國駐成都領事館拆除門口銜牌。（圖／路透）

而根據環球電視網（CGTN）消息，一位元不願具名的員工透露，一些美國員工仍需處理完一些「工作」才會離開中國，而部分中國員工將被解雇，現在正與領事館交涉解聘方案。

美國21日要求中國駐休士頓領事館關閉，24日美方執法人員從後門強行進入中國駐休士頓總領館館舍。對此中國外交部發言人華春瑩26日表示，中國駐休士頓總領事館的房屋是中國政府的財產，美方的闖入行為違反了《維也納領事關係公約》，也違反了美國《憲法》和《駐外使領館法》。 這種行為和入室行竊沒有什麼不同。

▲▼美國駐成都領事館出動吊車、卡車搬運。（圖／翻攝自央視）



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