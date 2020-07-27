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傳完簡訊！長髮白衣女「墜王功大排」　警消急救援…她崩潰掙扎

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記者李忠憲、陳韻如／彰化報導

海巡署中部分署第三岸巡隊26日晚間接獲報案，稱有女子在王功大牌東側輕生，遂立刻派員前往，在救援過程中，女子情緒激動不斷掙扎，海巡人員不斷安撫，最後將人拉上岸，並送醫救治，及時阻止了一場憾事發生。

▲▼女子王功大排輕生。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲女子王功大排輕生，警消急救援。（圖／記者李忠憲翻攝）

中部分署第三岸巡隊表示，26日晚間6時55分接獲民眾報案，稱有女子跳入王功大排東側，遂立刻通報消防及警方一同到場協助處理。然而，一到現場時，發現女子已在大排內載浮載沉，救援人員見狀立刻下水救援。

▲▼女子王功大排輕生。（圖／記者李忠憲翻攝）

孰料，當救援人員一接觸到女子，她卻開始大聲咆嘯且不斷掙扎，甚至一度掙脫救援人員，再次跳入大排，所幸救援人員耐心勸導，同時將女子拉上岸。

▲▼女子王功大排輕生。（圖／記者李忠憲翻攝）

初步檢查，女子意識清楚，但情緒相當不穩，手腳有輕微擦傷，目前已由救援人員安撫情緒後送往醫院救治。據了解，報案人為女子妹妹，事發前女子傳訊透露有輕生念頭，嚇得妹妹趕緊報警，而至於輕生原因不願透露，詳細案情也有待進一步調查釐清。

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