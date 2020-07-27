31億威力彩開獎倒數！今年最夯2號碼曝光　史上最猛獎號「出現244次」

▲威力彩頭獎獎金飆31億元，創史上新高。（圖／記者李毓康攝）



記者曾羿翔／綜合報導



威力彩頭獎累積31億元史上最高，27日晚間即將開獎，想變富豪還有機會。台灣彩券官網更新與公布威力彩2020年以來開出最多次的2個號碼，從統計資料中也可發現，號碼「24」從2008年威力彩推出到現在，共被開出了244次，可以說是有史以來最紅的獎號。

▲台彩官網公布與更新「冷熱門獎號」。（圖／翻攝自台灣彩券官網）



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根據台灣彩券官網「冷熱門球號」的統計資料顯示，2020年以來第一區獎號以「31」、「35」兩號碼被開出最多次，皆為15次，「33」則緊跟在後，共開出了14次，「17」也有13次。在第二區獎號中，以「01」、「08」都被開出11次為最多，「04」排行第二開出9次，「03」開7次排第三。

▲號碼「24」從威力彩推出到現在，共被開出244次，為最多次。（圖／翻攝自台灣彩券官網）



不過也可以看出2020年以來威力彩「最冷門」的獎號，第一區為「05」只開了5次，僅開過6次的共有「02」、「08」、「09」、「13」、「21」、「29」、「32」，堪稱今年最冷獎號。

威力彩從2008年推出後，到現在已有12年，若以這區間時間來看，可以發現第一區號碼中開出最多次的是「24」，總共開出244次，接著是「04」，共開出227次，然後是「03」，共有225次。第二區號碼中，歷來最多次的號碼為「02」、「05」，都開出177次，接著是「03」共有163次。