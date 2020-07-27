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「浪子送行者」張軍凱騙修復大體勸募　逾200萬善款進口袋…遭逮現世報

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記者陳豐德／新北報導

「送行者」張軍凱，以百萬製毒師金盆洗手故事感動數人，並以此形象包裝上新聞節目受訪，但新店分局所轄烏來福山，去年及前年發生同一家庭年幼女兒及兒子溺斃案，張男假借修復大體之名勸募，但這些錢最終都沒進到家屬帳戶，反進了他的口袋，新店警方蒐證許久，23日將他及饒姓女友、母親謝女、葉姓司機共4人拘提到案，初估詐騙金額高達200萬元以上，依詐欺、背信等罪嫌送辦後，訊後以6萬元交保。

▲▼浪子送行者張軍凱涉嫌勸募詐騙200萬善款，遭警方逮捕時不滿嗆聲。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲浪子送行者張軍凱涉嫌勸募詐騙200萬善款，遭警方逮捕時不滿嗆聲。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方調查發現，犯嫌張軍凱（41歲）於107年起，便以民眾高度關注之死亡新聞事件，如臺南女兵車禍死亡案或烏來福山簡小弟溺斃案，以需要修復大體或稱喪家經濟困難等為由，由張嫌在個人臉書撰寫不實之文章，檢附相關照片、新聞連結等，並加註懇請各位有情民眾幫幫忙等語；或以通訊軟體MENSSENGER、LINE等傳送新聞連結給不特定被害人，詢問對方能否幫幫忙等，詐騙不知情之被害人。

張嫌過去曾任製毒工廠的製毒師，後來入監後，母親每週都帶「一鍋滷肉」來探望，讓他深受感動，服刑8年後就此浪子回頭，轉型成送行者，讓死者能夠修復原本的面容安然上路；他以此賺人熱淚的故事接受國內、外媒體採訪，許多被害人認為會接受媒體採訪的怎麼可能是騙徒，只要張嫌傳遞募款訊息，被害人連細節都不會詢問，便直接匯款至張嫌提供之帳戶。

經警方清查前開帳戶金流發現，被害人數恐達上百人，且被害人大多係長期固定以金額新台幣3千至5千元捐款匯款至張嫌提供之帳戶，詐騙金額估達新臺幣200萬元以上，這次連同修復師饒姓女友（35歲）訊後一同依照詐欺罪、背信罪嫌移送，提供帳戶協助管理金錢的母親謝女（51歲）及另名葉姓大體載運司機（40歲）則依詐欺罪嫌偵辦。

張嫌到新北地檢署時，面對檢察官訊問一度還想裝傻，殊不知檢警早已蒐證確實，一聽到檢察官說要「羈押」，他立馬嚇得坦承所有犯行，聲稱「錢只是暫時放我那，要等到急用之時再提供給需要的家庭」，檢方訊後以6萬元交保。

警方呼籲，善心助人是大愛的表現，但如果是透過第三人行使，也要適時的查證，避免淪為有心人假借善心捐款行詐騙之實。

▼張軍凱假稱自己變賣金飾來拋磚引玉，騙想做善事的民眾轉帳。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼張軍凱假稱自己變賣金飾來拋磚引玉，騙想做善事的民眾轉帳。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼張軍凱假稱自己變賣金飾來拋磚引玉，騙想做善事的民眾轉帳。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼張軍凱假稱自己變賣金飾來拋磚引玉，騙想做善事的民眾轉帳。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼張軍凱遭警方拘提送辦。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼浪子送行者張軍凱涉嫌勸募詐騙200萬善款，遭警方逮捕時不滿嗆聲。（圖／記者陳豐德翻攝）

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