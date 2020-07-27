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喝乾淨好水邁向健康第一步！櫻花RO淨水器超狂設計　現濾現喝提供全家新鮮好水

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▲▼櫻花牌,櫻花RO淨水器,省時,省力,環保,水,健康。（圖／記者周宸亘攝，業務後製）

▲讓淨水器過濾的乾淨好水照顧全家人的身體健康，是櫻花新一代RO淨水器的最大使命。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

現代人追求健康生活，對於天天要「吃進嘴裡」的食安問題相當重視，但在這之中，有樣東西卻因為無色無味的透明特性經常被忽略，那就是飲用水。人體近70％由水分構成，想維持正常生理機能運作一定要每天補充足夠的水分，因此，一早睡醒到晚上睡前都必須喝的水是否乾淨衛生，成為保持身體健康的首要關鍵。

想喝到乾淨的水，許多家庭除了習慣將水煮沸再飲用，還會安裝RO淨水器過濾水中雜質。然而傳統RO淨水器因儲水桶體積大、很佔廚房空間，加上濾心難更換，導致民眾使用不便。對此，台灣廚衛大廠「櫻花」推出新一代RO淨水器，一一擊破過去淨水器常見缺點，擁有三大設計與三大技術，讓使用淨水器變得省時、省力又省空間，還能更環保。像是櫻花新一代RO淨水器把儲水桶變不見，能節省12%廚下空間，讓收納更有彈性。而且還解決了過去儲水桶新舊水混合易滋生細菌的問題，「現濾現喝」不必擔心飲用水受到二次汙染，才是真正的「新鮮好水」。

▲▼櫻花淨水器商品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲櫻花新一代RO淨水器少了儲水桶，設計更美觀，還能節省廚下空間。

過去因為傳統RO淨水器設計接頭多，用久了會有漏水隱患，櫻花新一代RO淨水器改採一體式水路設計，整合內部水路流道，達到零接頭，大幅降低漏水風險，也減少接頭接觸汙染。不僅整體設計「潮到出水」，還能避免漏水這種滴滴答答的小事破壞心情。享受純淨水的同時，也要愛地球！傳統RO淨水器為了製造乾淨水，需耗費大量廢水，以一家四口為例，若一天飲用水量8L，會製造出24L廢水；但櫻花新一代RO淨水器僅1天5.33L，這是因為採用的高濾效RO膜較傳統RO膜多出3倍以上過濾面積，搭配革新無桶結構，過濾效率高。低廢水比技術讓純水濾出更多，廢水更少，達到環保省水效果，一邊喝水還能保護地球水資源。

喝乾淨好水邁向健康第一步！櫻花RO淨水器超狂設計　現濾現喝提供業界最新鮮好水（圖／ETtoday,修圖）

▲擁有低廢水比技術的櫻花新一代RO淨水器，能達到環保省水效果，每次喝水都是一種愛地球的表現。

RO淨水器濾出的水不光是可以濾出直接安心飲用，不少人還會用來清洗食材、水果和食器。傳統淨水器製水能效低，若碰上用水量大或煮菜急著用水時，相當不方便又浪費時間。櫻花新一代RO淨水器現開現濾，淨水直出，可維持1.5L/min出水量，從此不再緩慢裝水等時間，有時家務一多，也不必使用傳統紙筆方式記錄濾心更換時間。櫻花淨水器還設置智能提醒技術，在龍頭和機身上以燈號顯示水質和濾心更換、機體異常提醒，水質監控一目了然。

▲▼櫻花牌,櫻花RO淨水器,省時,省力,環保,水,健康。（圖／記者周宸亘攝，業務後製）

▲用櫻花新一代RO淨水器濾過的水，清洗會碰到嘴、吃進嘴裡的食器和食材，讓人更安心。

過去要更換濾心，需要使用工具拆裝，耗力又費時，讓人一想到就累了。櫻花淨水器有專利濾心卡榫設計，快拆式接頭輕輕一擰就能轉開抽出，換濾心一秒完成。專利結構設計，在拆換時不易造成漏水。再加上內建的智能清洗技術，每次開機或待機24小時會自動沖洗30秒、使用中每4小時自動沖洗15秒，帶走RO膜表層濾孔卡垢，有效延長濾心壽命。使用科技便利的RO淨水器，為家人的第一道健康把關超簡單，全家人喝著乾淨好水，維持身體健康，就是最安心又幸福的事。

▲▼櫻花淨水器商品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲櫻花新一代RO淨水器內含三個濾心，拆換方便；白色簡潔外型設計更能成為廚房時尚配件。

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