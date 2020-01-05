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美國突擊兵學校台灣30年9人結訓　「蛙人將軍」洪鴻鈞魔鬼經歷曝光

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▲▼洪鴻鈞少將罹難,黑鷹。（圖／翻攝自國防大學臉書專頁）

▲「蛙人將軍」洪鴻鈞中將，曾經通過美國突擊兵學校的魔鬼訓練。（圖／翻攝自國防大學臉書專頁）

記者林彥臣／綜合報導

被稱為「蛙人將軍」的情次室助次洪鴻鈞中將，在黑鷹直升機失事事件中不幸殉職，由於他曾經被派到美國「突擊兵學校」受訓的經歷，被視為國家的重大損失，3日播出的新聞節目《關鍵時刻》中討論了突擊兵學校的訓練內容，洪鴻鈞能夠通過訓練可以說是非常了不起。

康寧大學副校長馬西屏在節目中表示，台灣大約在30年前恢復送訓美國突擊兵學校，在這30年間台灣送訓了很多人去，但是最後能夠結訓的只有9個，可是在世界各國當中已經名列前茅。

馬西屏指出，台灣去年派出最頂尖的特種作戰部隊「狙擊連」許明賢中尉，狙擊連堪稱是台灣特種部隊的「王」，但是最後沒有結訓，可是他的在訓練中的表現已經很了不起。

▲▼美國突擊兵學校，台灣30年來只有9個人通過。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲美國突擊兵學校，台灣30年來只有9個人通過。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

馬西屏說，突擊兵訓練第一關「49個伏地挺身」，各國送訓的130人就有人被淘汰，但是伏地挺身必須照美國標準，手臂保持90度，胸口要接觸到地上，許明賢中尉，他筆試第一名94.1分，但是他後來檢討「讀太多書了」要去練體能。

馬西屏說，除了營區的訓練之外，還自費跑去民間的健身房加入會員，每天游泳、跑步，而且在突擊兵學校的訓練，「是可以體罰的」，到了結訓前夕的「地獄周」130個人不到40個人。

馬西屏接著提到結訓前的地獄周，為期5天的地獄周，第1天一起床先做49個伏地挺身、59個仰臥起坐、40分鐘跑完8公里、標準拉單槓6下手臂不能彎曲，然後開始帶著裝備跑1.6公里到湖邊。

到了湖邊之後再攀爬3層樓的木板，倒吊一個繩子碰到一個木板，然後在繩子上做引體向上，然後放手從三層樓高的地方落入水裡，游上岸之後去扛一個鐵滑車，在爬上一個5層樓的高塔，再從高塔利用鐵滑車滑到水中，游上岸之後再穿著防彈背心拿武器，再跳到水中拆槍再組槍，過程中有掙扎就淘汰，然後游上來到教官台前，兩兩格鬥，第一天的訓練才結束，這樣的生活重複5天。

馬西屏接著說，訓練結束大家躺下來睡覺之後，只睡2個小時就把人叫醒，許明賢中尉他撐了4天，到了第5天教官交付給每個人55公斤的裝備，所有人整理55公斤的裝備到凌晨1點，也沒讓他吃晚飯，只睡了1小時就被叫起來吃早餐，第5天的訓練是背著55公斤的裝備，「3個小時」內爬完19.5公里的山路，結果許明賢中尉「3小時30秒」爬完。

馬西屏總結，突擊兵學校的訓練這麼困難，可是洪鴻鈞通過了，現在洪鴻鈞殉職了，對台灣來說是很大的損失。

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