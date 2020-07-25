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70年前那夜...死守金門大膽島！島孤人不孤「建功傳令」命名戰史館

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記者吳奕靖、林名楊／金門報導　

今年適逢大二膽戰役70周年紀念，為緬懷先賢先烈的抗敵意志與犧牲奉獻之精神，陸軍司令部今(25)日於大膽島舉辦「大二膽島戰役70周年紀念典禮」，並邀請參戰將士遺族共同參與致意，期藉由紀念典禮表達對參戰前輩的感謝之意，並勉勵島上官兵戍守前線的辛勞，傳承「美麗家園，由我守護」的核心價值，亦讓國人瞭解大二膽戰役的歷史意義，以激發軍民愛國意志，凝聚全民國防共識。

▲生明廳數位隊史館啟用儀式後，與戰役遺眷合影。 （圖／記者林名楊翻攝）

▲生明廳數位隊史館啟用儀式後，與戰役遺眷合影。 （圖／記者林名楊翻攝）

金門防衛指揮部表示，首先由陸軍司令陳上將偕同戰士遺族及金防部官兵代表，至太武山公墓為已故烈士獻花致祭，場面莊嚴隆重；隨後司令至大膽島主持紀念典禮暨「生明廳數位隊史館」啟用儀式，並將紀念牌致贈胡璉將軍與賴生明士官長遺族，以表達對參戰將士的感念。

陳司令在致詞中表示，大二膽島位於戰略要地的金門地區，為捍衛臺海安全的堅實堡壘，大二膽戰役更是極具歷史價值與地位的重要戰役。回顧戰史，共軍在民國39年7月26日夜晚，對大二膽發動砲擊，國軍以225團第1營不到三百人的兵力，對抗七百多名登陸敵軍，經過全體官兵的浴血奮戰，擊斃共軍三百餘人，生俘二百餘人，成功締造了「大膽島大捷」。司令也藉由史恆豐少將（時任營長）與賴生明士官長（時任二兵）的英勇功績，期勉國軍官兵謹記歷史的經驗，持續勤訓精練，建構堅實戰力，成為捍衛國家安全最堅強的後盾。

▲生明廳數位隊史館啟用儀式後，與戰役遺眷合影。 （圖／記者林名楊翻攝）

▲太武山公墓致祭典禮。 （圖／記者林名楊翻攝）

此外，「生明廳」數位隊史館內增設了多媒體互動專區及大膽戰士擴增實境AR系統，以擬真戰地情境，規劃「地緣關係」、「歷史沿革」、「光榮之戰」及「戰地風情」等四大主題，引領訪客身歷大二膽戰役時空背景，親身體驗作戰過程。「生明廳」不僅是對戰史的回顧，更充滿歷史資料的人文關懷，亦與時俱進結合擴增實境技術，賦予大二膽戰役嶄新的歷史面貌。

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