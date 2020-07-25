被馬英九基金會批「跟消費券差太多」　政院談時間成本：三倍券更方便！

▲行政院發言人丁怡銘。（資料圖／行政院提供）

記者袁茵／台北報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑24日表示，三倍券「化簡為繁」，徒增民眾困擾，至今還有800多萬人沒領，「三倍券比起消費券，實在差多了。」對此，行政院發言人丁怡銘25日回應，當年消費券要民眾配合政府時間、地點去排隊領取，只是把時間成本轉嫁到民眾身上，相較之下三倍券領券管道多元，讓民眾能更方便。

行政院發言人丁怡銘表示，透過成功的宣傳行銷，三倍券的加碼也明顯比消費券還熱烈，與政府多項振興券發揮加乘，中經院和台經院陸續都因為紓困有成、振興方案發揮效果而調升台灣今年的經濟成長率。

丁怡銘提到，當年消費券只讓民眾排隊去發券所領，固定時間、固定地點，要民眾配合政府，把時間成本轉嫁民眾身上。這次三倍券紙本大概是2000萬份，增加了超商預約、線上綁定、多元而且便民領券的管道，所以雖然人力跟配送的經費增加，但民眾卻能更加方便，以自己最輕鬆的方式領券。

另外，關於立委洪孟楷質疑，三倍券在預算書上的成本高達22.56億元，比馬政府時代紙本印刷的消費券還高出2.9億元。丁怡銘說，這次三倍券紙本大概會印製2000萬份，增加了許多防偽技術和。國民黨時代，消費券運送過程還發生短少導致內政部長廖了以自己賠錢的狀況。這次三倍券製作封套和卡夾，減少損害遺失。

丁怡銘回應，多年以來，印刷原物料價格和人力成本也上漲許多，不能單純從數字上來比。就算要單比數字，消費券是八百多億，三倍券是五百多億，三倍券的加碼效益，帶動民眾非替代性消費的效果卻更加成功。

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