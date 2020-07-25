雲林身障希望工場搬家一波三折　縣府協助修訂面臨道路寬

▲雲林縣府研議於不影響消防救災的環境安全原則下，將社會福利設施面臨道路之寛度下修為六公尺，完成該協會興建希望工場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣身心障礙者重建協會今（25）日召開家長會討論其附設希望工場遷移議題，城鄉處長林長造、縣議員蔡東富及斗南鎮長沈暉勛等出席關心；雲林縣長張麗善表示，在不影響緊急消防救災的道路面寬需求下，研議將社會福利設施面臨道路之寛度下修為6公尺，為身心障礙者搭起希望與愛的工場。

雲林縣身心障礙者重建協會總幹事卓中信指出，協會附設的「社區小型作業所」、及「希望工場」等多元服務，可提昇身障者社區自力生活能力及減輕身心障礙者家庭負擔，後因斗南小東工業區之開發必須遷移。同時向斗南鎮公所協商租用三筆土地，未來規劃興建地基400坪高2層的辦公室及工廠，可容身心障礙作者100人作業，惟因臨接道路寬度不足8公尺，而無法依「雲林縣都市計畫保護區農業區土地使用審查要點」規定設置社會福利設施。

張麗善表示，雲林縣身心障礙者重建協會附設的希望工場及服務據點，目前所規劃的地點，因面臨道路寬度不足部分無法設置，經蔡東富議員建議下，縣府城鄉、消防等相關單位多次與該協會多次討論，並於日前進行現勘，由縣府研議於不影響消防救災的環境安全原則下，將社會福利設施面臨道路之寛度下修為六公尺，完成該協會興建希望工場。

城鄉處長林長造表示，此案經縣府積極研議，並於7月16日在蔡議員邀集下現場會勘，並經縣長張麗善要求府內各相關單位於不影響消防救災的原則下，儘速研議修訂「雲林縣都市計畫保護區農業區土地使用審查要點」，將社會福利設施面臨道路之寬度下修為6公尺，以延續該協會照顧身心障礙者及其家庭之美意。

▲雲林縣身心障礙者重建協會25日召開家長會討論其附設希望工場遷移議題，城鄉處長林長造、縣議員蔡東富及斗南鎮長沈暉勛等出席關心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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