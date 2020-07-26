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北流爆9大缺失　王浩：消防設備故障「後果難以想像」

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▲▼ 北流工程爆缺失。（圖／王浩提供）

▲北流室外廣場地磚縫隙十分明顯。（圖／王浩提供）

記者楊亞璇／台北報導

位於南港的台北流行音樂中心，於今年6月底落成啟用，且在落成之初，旋即規劃於10月3日舉辦堪稱台灣年度音樂盛事的第31屆金曲獎頒獎典禮，且另有12場大型活動現已通過檔期申請，預計將在下半年於北流登場。然而，北市議員王浩26日踢爆，北流工程品質不如預期，有問題的軟、硬體設備遍佈各樓層與廳室。

王浩議員調閱資料發現，北流（北基地）於108年2月完工至今1年多來，可說是大小問題不斷，有問題的軟、硬體設備更是遍佈各樓層與廳室，從中控室、觀眾席、室外廣場、機房到停車場等13處都有設備故障，各項軟、硬體設備故障維修項目多達9項。細查維修內容更可發現，除了空調系統故障、電話主機異常等次要問題，甚至連花圃地磚、機房天花板與地下室停車場牆面等基礎工程也出包，出現滲水、地磚翹起等情形。

▲▼ 北流工程爆缺失。（圖／王浩提供）

▲北流室外廣場地官破裂不平。（圖／王浩提供）

王浩說，更離譜的是，上述發現故障設備的13處地點中，其中就有6處發生問題的設備是偵煙器、緊急廣播系統等消防安全設備，比例將近二分之一，甚至連人潮聚集之處的1樓、4樓觀眾席都有火警探測器故障。王浩強調，林森錢櫃大火案殷鑑不遠，北流表演廳更可容納多達五千名觀眾，倘若發生火警時消防設備卻無法正常作動，後果難以想像。

▲▼ 北流工程爆缺失。（圖／王浩提供）

▲▼北流室內天花板輕鋼架不平整。（圖／王浩提供）

▲▼ 北流工程爆缺失。（圖／王浩提供）

此外，王浩前往北流實地勘查亦發現，北流外圍週遭至今仍有破損的地磚尚未修復，許多地方的地磚更是鋪設得扭曲歪斜，間隙十分明顯，一不小心就可能導致民眾絆倒掛彩，而北流室內的情況，不但多處天花板的輕鋼架不平整，女廁的馬桶蓋還無法正常開闔，只能克難地使用紅色尼龍繩固定，嬰兒尿布台也缺少中文標示。

▲▼ 北流工程爆缺失。（圖／王浩提供）

▲北流女廁馬桶蓋以紅色尼龍繩固定。（圖／王浩提供）

王浩質疑，北市府規劃多年、斥資逾40億打造的北流，工程品質卻似乎完全經不起檢驗，尤其是負責北流工程代辦與驗收的新工處，其代辦的許多市府工程更是經常為人詬病，北市府應在北流正式開幕啟用前，全面檢視北流的基礎設施與相關設備是否還有其他缺失，並盡快補強。

對此，北市文化局表示，針對北流現場缺失，工程代辦機關新工處會循驗收缺失改善程序處理，也盡速會配合北流使用情形及壓力測試的結果改善完成。

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