疫情卡營運　台北流行音樂中心先測試「梅花座開幕」

▲台北流行音樂中心表演廳。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議會教育委員會26日上午赴台北流行音樂中心考察，北市府預計9月北流正式開幕，文化局長蔡宗雄表示，由於疫情影響，因此先採取梅花座滿載測試（壓力測試）、梅花座開幕，測試會以索票方式，開幕會用售票規格處理，等禁令鬆綁後，再進行正式滿載測試，再一次開幕。

北流中心位於捷運南港站與昆陽站間，分為北基地、南基地兩部分，北基地包含表演廳，南基地則有文化館、產業區，表演廳已在去年4月進行壓力測試「北流來襲音樂會」，原訂今年3月中辦理第二次壓力測試，並在6月正式營運，但因疫情影響，開幕延至9月。

▲台北流行音樂中心表演廳。（圖／記者楊亞璇攝）

北流執行長彭季康表示，表演廳容納5000多人，今年2月有收到檔期申請，下半年檔期出租率達到7成7，但疫情影響之下有受影響，都在協助檔期調整，有些轉到別的時間點、有些取消，都在動態的提供服務，產業區則有三間live house，分別可容納200人、800人、1600人。

國民黨議員秦慧珠質疑，檔期可以保留租期嗎？未來如何運作？市長柯文哲說8月開幕，後來在委員會報告又說9月開幕，8月是暑假期間，延到9月就開學了，就太晚了，建議8月就開幕。彭季康說，開館日期很努力在準備，8月份會開始讓觀眾小型進場，做一些虛實整合演出，嘗試小規模群聚，大型演出沒有辦法確定。

▲台北流行音樂中心外觀。（圖／記者楊亞璇攝）

彭季康指出，定價部分因為表演廳算法複雜，租一檔大概是130萬，包括進場演出、退場，包含最低抽成、票房抽成，進到表演廳會產生門檻，還是希望南基地可以開展，200人、800人逐步上升，安排一些組合式活動，分散掉場租壓力，「我們是很佛系的場館，跟小巨蛋有差別」很多東西包含在內，譬如音響、休息室，很多東西要算錢。

國民黨議員鐘沛君第一場首演何時登場？小巨蛋有檔期限制，1999年劉德華曾經因為14天檔期太長，小巨蛋不同意，她關心有沒有提供長檔期服務，彭季康說，有長檔期可以申請，六場以上就算是長檔期，愈長的演出是最好的，成本反而可以下降。

▲議員特地查看表演廳身障席。（圖／記者楊亞璇攝）

對於北流正式開幕營運，文化局長蔡宗雄表示，有兩個主要因素影響，第一，疫情影響梅花座政策什麼時候有可能解決，才能做真正滿載測試，第二是藝人檔期，因為在等疫情開放，現在如果敲了時間，恐怕又要延了，這是雞生蛋、蛋生雞，兩個問題交疊卡在一起 。

蔡宗雄強調，現在國際疫情真的不確定，勢必會長期抗戰，會先做梅花座滿載測試，以及梅花座開幕，真正的全部滿載測試、跟全部的開幕，要等在梅花座禁令解開後另外做，不然遙遙無期一直等。

蔡宗雄說，由於預算、驗收標準是滿載測試規格，所以必須去加場處理梅花座滿載測試、梅花座開幕，意即總共要開幕2次。