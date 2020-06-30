北流9/5開幕演唱會票價打對折！五月天檔期喬不攏不來了

▲台北流行音樂中心表演廳。（資料照／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北流行音樂中心將在8月22日進行最後一場滿載測試，預計9月5日正式開幕，舉辦首場售票演唱會，同時測試票務系統。台北市議會民政委員會30日上午前往考察，文化局長蔡宗雄說明，開幕演唱會確定五月天、丁噹因檔期問題來不了，預計7月底公佈卡司，票價將是平常價格的一半。

對於9月5日開幕當天的表演卡司，蔡宗雄表示，本來邀請五月天、丁噹，當時檔期敲定6月，但後來因開幕延期至9月，一人檔期敲不定，確定無法出席，至於詳細卡司及售票時間、價格、票數，將統一在7月底的記者會宣布，但「音樂不斷電」的歷年得獎團體，滿載測試及開幕都會出席，他強調，開幕當天會有更大咖。

針對8月22日滿載測試，蔡宗雄補充，將針對5000多名觀眾所進行的表演測試，屆時要來參與測試的觀眾可索票，不過開幕就要售票，票務系統要正式上線，但他透露，票價會比平時行情低2分之1，藉此鼓勵大家共享音樂盛宴。

▲台北流行音樂中心外觀。（資料照／記者楊亞璇攝）

另外，首場音樂盛事「金曲獎」將在10月5日登場，由於北流最高可容納5000人，外界質疑北流座位數不到台北小巨蛋的一半。對此，北流董事長黃韻玲苦笑說：「我也很想生出另外的5000人，但這就是北流最美好的樣子」。北流執行長彭季康指出，當天觀眾除需量體溫、配戴口罩，採實聯制，一切配合中央防疫原則，這是非常特殊的音樂會體驗。

至於藝人會配戴口罩嗎？彭季康笑說「那應該蠻有畫面的」，接著表示藝人和觀眾的動線不同，有自己的休息和活動空間，因此藝人不會配戴口罩，前台和後台是兩套不同的防疫系統，皆會做到完善。不過若疫情再度爆發，金曲獎是否會取消或延後？黃韻玲表示，身為協辦單位就是配合主辦方，一定會把防疫做到滴水不漏。