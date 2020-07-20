7/25免費索票！頑童、鼓鼓來了　北流超強卡司將嗨翻整夜

▲「北流來襲PUNCH不斷電」超強卡司曝光。（圖／翻攝自台北流行音樂中心粉專）

實習記者郭思妏／綜合報導

台北流行音樂中心將在8月22日舉辦首次場館滿載測試，演出規格將比照大型演唱會，以5000名以上觀眾規模測試場館滿載，更邀請到頑童、J.Sheon （街巷）等大咖音樂人到場表演，要讓首批觀眾搶先體驗。此次活動將於7月25日中午12時在 Indievox官網開放線上「免費索票」，數量有限，索完為止。

該次滿載測試規劃了許多豐富的內容，17日也公布超強表演陣容，有嘻哈天團頑童MJ116、風靡樂壇的J.Sheon、全方位創作歌手鼓鼓呂思緯、全能創作才子蕭秉治，以及「臺北周末音樂不斷電」優勝樂團鹿洐人。他們將在8月22日輪番接力登上北流表演廳舞台，炒熱現場氣氛、High翻整夜，為北流創造魅力滿點的第一印象。

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北流作為國內首座流行音樂中心專屬場館，位於北基地的表演廳，且專為流行音樂演出需求而設計，為地上5層、地下3層的建築，可容納5,000名以上觀眾。場館另包含化妝室、休息室、排練室、行政辦公室以及服務設施區域等。

▲台北流行音樂中心內可容納5000名以上的觀眾。（圖／翻攝自台北流行音樂中心官網）

這次滿載測試演出為北流9月5日正式開幕前哨站，藉此測試場館前後台動線、硬體功能及場館服務等項目，示範空間使用實況，做好事前準備。此廳除了提供國內外演出團體參考，並建立起民眾、音樂與表演廳的連結，也展現北流場域精神與能量。

此次場館滿載測試採索票實名制，為免費索票，但每人限取1張，數量有限，索完為止。另外，此活動也建議民眾索票前，可先至Indievox官網完成基本會員資料填寫，以縮短索票當天流程。

▲台北流行音樂中心入場資訊及座位資訊。（圖／翻攝自台北流行音樂中心臉書）