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網搶800元「客庄旅遊券」登錄塞爆當機！客委會回應了

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▲▼實測「客庄旅遊券」（圖／翻攝LINE登錄畫面）

▲實測「客庄旅遊券」一度當機無法運轉，稍待數分鐘後可順利登錄。（圖／翻攝LINE登錄畫面）

記者林育綾／台北報導

客家委員會加碼推出28萬份800元的「浪漫客庄旅遊券」，今（22）日起至26日開放一般民眾登記，27日抽籤，只要加入客委會官方LINE，參加活動登錄即具有抽籤資格；不過一早9點開放後，民眾即塞爆客委會官方LINE，系統一度當機無法運轉，可見這次大家都來勢洶洶，對此客委會回應，由於是活動首日，突然湧入許多人參與才造成系統當機，現已恢復正常（更新：客委會於臉書道歉表示「盡力排除狀況」）。

▲▼實測「客庄旅遊券」（圖／翻攝LINE登錄畫面）

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▲客家委員會客遊券申請成功後，再點選一般登錄選項，網頁一度卡住。（圖／翻攝LINE登錄畫面）

客家委員會推出的800元客庄旅遊卷分為「敬老家庭票券」與「一般票券」，均為14萬份，首梯次為65歲以上長者優先登記，20日已完成抽籤；一般民眾則是今（22）日上午9點開放登錄，抽獎結果於27日公布。一般民眾登記只要透過LINE加入「客家委員會」官方帳號（ID：@hakka_gov)）成為好友，於活動期間前往「客委會浪漫客庄遊」活動帳號完成登錄，即可參加抽獎。

▲▼實測「客庄旅遊券」（圖／翻攝LINE登錄畫面）

▲實測登錄「客庄旅遊券」網頁塞爆。（圖／翻攝LINE登錄畫面）

不過今（22）日上午9點一開放，民眾即塞爆客委會官方LINE，系統一度當機無法運轉，對此客委會回應，由於是活動首日，突然湧入許多人參與才造成系統當機，已恢復正常。若是民眾無法順入登錄，稍待片刻即可進行。記者實測後發現約等待3分鐘後，網頁可順利恢復，輸入資料後即完成登記。

▲▼實測「客庄旅遊券」（圖／翻攝LINE登錄畫面）

▲實測登錄「客庄旅遊券」，稍待數分鐘後頁面可恢復正常。（圖／翻攝LINE登錄畫面）

▲▼實測「客庄旅遊券」（圖／翻攝LINE登錄畫面）

▲▼實測登錄「客庄旅遊券」，填寫資料送出後即可完成。（圖／翻攝LINE登錄畫面）

▲▼實測「客庄旅遊券」（圖／翻攝LINE登錄畫面）

▲▼實測「客庄旅遊券」（圖／翻攝LINE登錄畫面）

▲「客庄旅遊券」將於27日下午5時前抽籤並公布得獎名單，抽獎結果將以活動LINE@發送中獎通知。（圖／翻攝LINE登錄畫面）

活動於26日截止登錄，27日下午5時前抽籤並公布得獎名單，抽獎結果將以活動LINE@發送中獎通知。獲得客庄旅遊券後將可使用至年底，可前往全台70個客家文化重點發展區、共多達4千個商家，包括餐廳、民宿、商店（不含電商、百貨公司、量販店及全國性連鎖商店）等指定店消費。

每份「浪漫客庄旅遊券」，包含8張面額100元的QR CODE，持券至合作店家消費，結帳時點選「我要使用」，出示QR CODE後，消費每滿100元可折抵1張，最高可以一次折抵800元，也可以分次，在不同店家消費折抵，但「不得兌換現金或找零」。

▲▼ 客家委員會也加碼推出28萬份800元的「浪漫客庄旅遊券」（圖／客家委員會）

▲客家委員會加碼推出28萬份800元的「浪漫客庄旅遊券」。（圖／客家委員會）

浪漫客庄旅遊卷

1、參加資格：持有我國身分證的國民，或持居留證的非本國籍配偶。

2、登錄時間：7/22上午9時至7/26晚間24時。

3、申請辦法：首先加入客委會官方LINE（ID：@hakka_gov），點選下方電子旅遊券登錄選項，接著選擇「一般登錄」，輸入身分證字號、手機號碼、戶籍地址等基本資料即完成。※一證限領一次。

4、抽獎結果公布時間：客委會27日下午5時前會完成抽獎並公布名單，中獎者會收到LINE通知，點擊網址後填寫相關資料即可領券。

5、參與的店家：全國11縣市70個客家文化重點發展區，包含桃竹苗、雲林、高屏、花東等地區，可在官方LINE帳號中點選「找店家」查詢詳細資訊。

6、使用辦法：中獎者會得到8張100元的電子票券，結帳時出示畫面讓店家掃描QRcode即可。票券期限為8/1至12/31止。

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